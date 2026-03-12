Украина теряет валютную выручку: экспорт железной руды за два месяца упал на 41%

Украина в январе–феврале 2026 года резко сократила экспорт железной руды, что привело к значительному падению валютной выручки. За этот период поставки сырья за рубеж уменьшились на 40,9% в годовом измерении, до 3,31 млн тонн, что является минимальным показателем с 2023 года.

Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Вместе с сокращением физических объемов экспорта уменьшились и валютные поступления: по итогам января-февраля выручка от экспорта железной руды составила $260,13 млн, что на 42,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В феврале ситуация ухудшилась еще больше. Украина экспортировала 1,25 млн тонн железорудного сырья, что на 38,9% меньше, чем в январе, и на 49,1% меньше, чем в феврале 2025 года. Валютная выручка за этот месяц составила $99,88 млн, снизившись на 50,6% в годовом измерении.

Крупнейшим потребителем украинской железной руды традиционно остается Китай. В январе–феврале поставки в эту страну сократились на 56,1%, до 1,33 млн тонн. В Словакию было отгружено 643,55 тыс. тонн (-4% г./г.), а в Польшу – 449,4 тыс. тонн (-44,9% г./г.).

Сокращение экспорта, по оценкам аналитиков, связано прежде всего с внутренними производственными ограничениями. Основным фактором стали перебои с электроснабжением после атак на украинскую энергосистему, что осложнило работу горно-обогатительных комбинатов и привело к временным остановкам производства.

В частности, компания Ferrexpo после приостановки операций в январе смогла частично возобновить производство лишь в начале марта, запустив одну линию окомкования. Как известно, металлургия остается одним из ключевых секторов экономики: ее вклад в ВВП увеличился до 7,2% в 2024-м году. ГМК обеспечил 18,3% общих капитальных инвестиций в украинскую промышленность, а крупнейшие металлургические компании отрасли (Метинвест, АрселорМиттал Кривой Рог, Интерпайп, DCH Steel, Ferrexpo) суммарно уплатили почти миллиард долларов налоговых платежей.