Украина столкнется с дефицитом газа в 4,5 млрд кубометров, у 'Нафтогаза' нет средств на импорт – Кучеренко

Украине не хватает как минимум 4,5 млрд кубометров газа для прохождения следующего отопительного сезона, и этот объем придется закупать за границей. В то же время финансовое состояние "Нафтогаза" гораздо хуже, чем официально отчитывались его руководители, и у компании нет достаточно ресурсов для покрытия дефицита.

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Об этом заявил Алексей Кучеренко, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКУ во время заседания ВРУ. Он подчеркнул, что из-за российских атак ситуация с газовым балансом в стране значительно ухудшилась.

"Этот отопительный сезон мы прошли, я не говорю о том сколько денег потрачено лишних и кто будет дальше покрывать эти дефициты. Но вы знаете, что последние ракетные и дроновые атаки именно были сконцентрированы по объектам газовой инфраструктуры", – отметил Кучеренко.

По его словам, потери по добыче газа уже стали критическими, и Украина вынуждена будет покрывать их импортом, хотя финансирования на это не хватает.

"Если переводить на простые цифры, то нас с вами ожидает дефицит минимум 4,5 млрд кубов газа на этот сезон. То есть 4,5 миллиарда кубов газа не хватает в Украине для того, чтобы закачаться, для того, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Его нужно будет закупать по импорту, поскольку быстро отремонтироваться невозможно", – объяснил депутат.

Также он обратил внимание, что реальное финансовое состояние "Нафтогаза" существенно отличается от официальных заявлений руководства компании. По словам нардепа, критическая нехватка газа напрямую повлияет на энергобезопасность страны.

"И поверьте мне, как специалисту, все это очень опасные симптомы. И нам с вами нужно немедленно заниматься энергетической безопасностью страны", – подытожил депутат.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что действующие специальные обязанности по обеспечению газом ряда категорий потребителей по льготным ценам не отвечают рыночным реалиям и создают серьезные финансовые риски для энергосектора.