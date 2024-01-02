Украина сможет заместить российскую металлопродукцию, если ЕС решит ужесточить санкции, – Беленький

В 12-м пакете санкций европейцы, несмотря на критику местных металлургов, продлили действие квот на российские слябы еще на четыре года. Это решение объясняют тем, что потребуется больше времени для разработки механизмов замещения российской продукции на европейском рынке. В то же время украинские предприятия готовы заместить эту продукцию, если такая необходимость будет зафиксирована в переговорах.

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Об этом заявил глава федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"Украина могла бы удовлетворить спрос европейцев по большинству позиций металлургии. Для этого просто нужно сесть за стол и поговорить с представителями Украины, какие виды продукции они готовы заместить, и в какие сроки. Не понимая, что эта продукция найдет своего потребителя, наши предприятия не спешат увеличивать производство или осваивать какие-то новые виды продукции – у нас нет финансовых возможностей производить то, что потом никто не купит. А в диалоге можно очень быстро найти решения. Никаких препятствий для этого нет – Россия производит не столь сложные виды продукции, как Украина не могла бы заместить", – объяснил Беленький.

Он подчеркнул, что Россия испытывает отсутствие единства в европейском сообществе, поэтому позволяет себе недобросовестное поведение, в том числе на металлургическом рынке. Поэтому необходимо усиливать давление на агрессора – и политическое, и экономическое.

"Замещение российской продукции было бы действительно долгосрочной помощью, которая позволила бы возобновить производство и рабочие места, а также увеличить уплату налогов в украинский бюджет, за счет которого могли бы финансироваться такие важные вещи, как Вооруженные Силы и социальные программы. Мы не можем рассчитывать на какую-то постоянную долгосрочную поддержку от международных партнеров. Даже с их точки зрения было бы гораздо более целесообразным и выгодным дать нам возможность самим финансировать свои потребности", – резюмировал Беленький.

Как известно, 12-й пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт российского чугуна и DRI, однако этот запрет заработает только через 2 года. В то же время, было продолжено действие квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.