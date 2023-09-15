Украина сможет восстановить свободное функционирование портов в случае предоставления господдержки судоходству, – Бортник

Украина атаками на российские корабли создает Кремлю проблемы в Черном море, и это негативно влияет на российскую экономику. В то же время, для полной разблокировки наших собственных портов и возобновления свободного экспорта всех групп товаров, нам необходимо наращивать военную мощность и предоставить судоходцам государственную поддержку.

Об этом заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Россия экспортирует через Черное море в десятки раз больше товаров и услуг, чем Украина, и для нее этот канал более важен. Но все-таки сейчас Россия сохраняет доминирующие возможности в регионе Черного моря, и у нее есть возможности серьезно препятствовать любому украинскому экспорту". через этот регион. В то же время, как наши возможности препятствовать российскому экспорту меньше, хотя они также есть. Поэтому, с экономической точки зрения, свободное функционирование в Черном море России выгоднее", - пояснил Бортник.

Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас Россия не может заблокировать работу наших портов, но она может разрушать инфраструктуру и создавать условия, при которой коммерческая целесообразность плавания отсутствует. Поэтому для возобновления судоходства необходима государственная поддержка.

"Полноценное функционирование возможно только в случае государственной поддержки – если кто-то профинансирует и возьмет на себя все риски. Надо, чтобы дал судовладельцам полноценные гарантии по страхованию. А речь идет о десятках миллиардов долларов. Это большие суммы! Украина полноценно взять на себя эти риски не может. А западные наши партнеры пока с этим не спешат", - говорит эксперт.

В то же время, он акцентировал: наращивание военной мощи в черноморском регионе поможет Украине добиться от РФ смягчения требований, ведь тогда наши силы станут равными.

"Сейчас Россия считает, что Украина не может создать серьезные проблемы для российских логистических путей. Поэтому в обмен на открытие украинских логистических путей она требует снятия санкций с "Россельхозбанка", с ее торговли удобрениями и прочее. Но если Украина будет способна нарастить военную мощность на Черном море и создать аналогичную ситуацию для российских черноморских портов - очевидно, что российские требования будут меньше и более мягкими", - резюмировал Бортник.

На днях силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ходе операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может контролировать движение кораблей в Черном море.

Ранее эксперты говорили, что успешные атаки на флот России свидетельствуют о развертывании украинского "морского фронта", и они уже стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало. Поэтому Путин пытается вернуться к формату Зерновой операции, но для Украины в этом смысле уже нет – мы способны открыть Черное море для экспорта всех видов продукции, а не только зерна, и не зависеть от контроля агрессора.