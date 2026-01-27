Украина рискует потерять промпроизводство без обязательного финансирования декарбонизации – медиа

Европейский Союз выстроил модель энергоэффективности и декарбонизации, в основе которой – не только регуляторное давление, но и обязательное финансирование перехода, которое достигло уже более 100 миллиардов евро. В Украине же отсутствие системной финансовой поддержки проектов по декарбонизации создает риск потери промышленного производства и инвестиций, пишет ЭкоПолитика.

В ЕС энергоэффективность является обязательной нормой. Страны-члены работают в рамках директив EPBD и ESPR, которые устанавливают жесткие стандарты для зданий, оборудования и промышленности, а также обязывают предприятия регулярно проходить энергоаудиты и снижать потребление энергии. Выполнение этих требований сопровождается значительным финансированием: инвестиции в энергоэффективность зданий в Евросоюзе за последнее десятилетие выросли почти вдвое и достигли около $100 млрд.

Для этого задействованы Европейский Союз инструменты – Фонд модернизации, Социальный климатический фонд, программы Европейский инвестиционный банк и Horizon Europe. После начала полномасштабного вторжения РФ ЕС также запустил REPowerEU – антикризисный пакет для ускорения утепления зданий, установки тепловых насосов и уменьшения зависимости от ископаемого топлива. Логика проста: если государство требует модернизации, оно обязано профинансировать этот переход.

В Украине ситуация противоположная. Несмотря на наличие стратегий, концепций и целей до 2030–2050 годов, большинство программ энергоэффективности работают фрагментарно или останавливаются из-за недостатка ресурсов. Государственный Фонд энергоэффективности и Фонд декарбонизации Украины имеют ограниченные финансовые возможности, которые не сопоставимы с реальными потребностями экономики. Основное бремя поддержки проектов несут международные доноры и финансовые институты, а не бюджет.

Самая сложная ситуация – в промышленности. Украинские предприятия сталкиваются с требованиями декарбонизации и внедрением CBAM при экспорте в ЕС, но не имеют доступа к компенсациям, грантам или дешевым кредитам, аналогичным европейским. В результате компании либо откладывают модернизацию, либо рассматривают перенос инвестиций в другие страны.

Глава Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейская Бизнес Ассоциация, директор GMK Center Станислав Зинченко отмечает, что ключевой проблемой декарбонизации украинской промышленности остается отсутствие источников финансирования. По его словам, существующие инструменты международной поддержки, в частности Ukraine Facility, ориентированы преимущественно на малый и средний бизнес и не покрывают потребности крупной промышленности, где стоимость проектов часто превышает €1 млрд.

Дополнительными барьерами остаются последствия войны: разрушение инфраструктуры, нестабильность энергосистемы, кадровый дефицит и высокие инвестиционные риски. Инвесторы также указывают на регуляторную непредсказуемость и отсутствие государственных гарантий – элементов, которые в ЕС являются стандартом для "зеленых" проектов.

Эксперты отмечают: без обязательного и системного финансирования проектов по декарбонизации Украина рискует оказаться в ситуации, когда углеродные пошлины, снижение конкурентоспособности и отток инвестиций приведут к сокращению или потере производства. В таком случае страна проигрывает не климатическую гонку, а борьбу за рынки и капитал.

Специалисты подчеркивают, что переход к климатической нейтральности требует не деклараций, а ежедневной методической работы государства как партнера бизнеса. Без этого стратегические документы останутся формальностью, а экономические потери от промедления с финансированием декарбонизации будут только расти.