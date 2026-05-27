Украина рассчитывает на транш в рамках кредита на 90 млрд евро, уже есть дата, – Зеленский

Украина рассчитывает, что Европейский Союз как можно быстрее отправит нам первый транш кредитного пакета на 90 миллиардов евро. Уже определена конкретная дата, когда это должно произойти.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, который в среду, 27 мая, провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Некоторыми подробностями переговоров глава государства поделился в Telegram.

Что обсудили Зеленский и фон дер Ляйен

Президент указал на важность того, "чтобы как можно быстрее поступил первый транш из европейского пакета поддержки".

"Есть дата – надеемся, что все удастся реализовать именно так, как мы договорились", – написал он.

Отдельной темой разговора был путь Украины к членству в ЕС. Зеленский заверил, что страна "полностью готова к открытию всех шести переговорных кластеров". Киев ожидает, что старт первого кластера – Fundamentals – состоится уже в июне этого года.

Также с фон дер Ляйен Зеленский говорил об укреплении нашей ПВО, прежде всего антибаллистики. "Европа имеет соответствующие возможности, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС на треке Drone Deal. Спасибо, Урсула, за поддержку этого формата. Важно, что наши команды активно работают, и уже есть страны, которые готовы участвовать", – сообщил глава государства.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 27 мая в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда. "Ревизоры" МВФ подготовят первый пересмотр новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом 8,1 миллиарда долларов. Одним из основных вопросов будет детенизация экономики и наполнение бюджета. Это касается и налоговых изменений, ведь Украина уже провалила выполнение ряда "маяков" программы, в частности отмены льгот на посылки из-за границы.

– Тем временем Европейский Союз официально согласовал Меморандум о взаимопонимании по макрофинансовой программе для Украины на 90 миллиардов евро. Первый транш в 3,2 миллиарда может поступить уже до конца второго квартала 2026 года, но для этого нужно обновить Таможенный кодекс, ввести "налог на OLX" и обновить стратегию для госинвестиций.

