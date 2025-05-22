Украина продолжает наращивать экспорт лома, хотя вопрос перевалки из ЕС в третьи страны до сих пор не решен – Kallanish Commodities

Поставки металлолома из Украины в апреле 2025 года составили 46 321 тонны – это на 16% больше за месяц и на 95% больше за год. При этом 38 310 тонн груза приняла Польша.

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Об этом пишет авторитетное международное издание Kallanish Commodities.

"В январе-апреле Украина экспортировала 127,2 тыс. т лома, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Польша оставалась основным пунктом экспорта с объемом потребления 114 240 тонн. Небольшую часть отправили в Грецию и Германию. Выручка выросла на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 39,3 млн долларов США", – указывает издание.

В то же время там напомнили, что ранее Министерство экономики Украины предложило ввести лицензионные и квотные ограничения на экспорт лома черных металлов с нулевой квотой на 2025 год: это должно решить проблему перевалки лома из Украины через ЕС на основные зарубежные рынки. Ведь еще в 2021 году Верховная Рада повысила пошлину на экспорт лома черных металлов до €180/т ($204). Однако для поставок в ЕС пошлина минимальная.

"К концу 2025 года показатель экспорта может достичь 350 тыс. тонн, что будет отражать дальнейший рост почти на 20%. При этом в 2024 году производство стали в Украине выросло на 21,6%, до 7,58 млн тонн", – указывают в Kallanish.

Напомним, в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС – нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем – в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.

Как известно, сейчас в 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что лома становится все меньше, а надо его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется. В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.