Украина потеряла миллионы гривен на секонд-хенде: какую схему разоблачили на таможне

Украинская компания ввозила во время войны на территорию страны новую одежду, маскируя ее под бывший в употреблении, то есть секонд-хенд. Такая сделка принесла мошенникам более 7,5 млн гривен.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, вещи ввозились с территории Польши. За все время компания импортировала в Украину более 16 тонн вещей.

Вся одежда была задекларирована в Государственной таможенной службе как секонд-хенд. Однако в БЭБ утверждают, что вместе с подержанными было ввезено и примерно 34 тыс. новых вещей.

Поскольку подержанная одежда облагается налогом по более низкой ставке, из-за недобросовестных дельцов государство недополучило более 7,5 млн грн таможенных платежей. Попытку уйти от налогов обнаружили работники Львовской таможни, которые и заявили об этом правоохранителям.

"Детективы ТУ БЭБ во Львовской области проводят осмотр на территории одного из пунктов пропуска Львовской таможни. Уже изъято и арестовано 34 тыс. единиц новой одежды и обуви", – отметили в Бюро.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

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