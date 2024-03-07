Уклонялись от уплаты налогов и сборов: в Украине предприятие нанесло ущерб государству на полмиллиарда

В Украине должностные лица предприятия занижали налоговые обязательства по налогу на доходы физлиц и военного сбора. Тем самым нанесен ущерб государству на 500 млн грн, деньги уже вернули в бюджет.

"Детективы Бюро экономической безопасности обеспечили возмещение 500 млн грн ущерба нанесенного государству. Детективы БЭБ направили в суд уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Сейчас предприятие частично возместило ущерб нанесенный Государственному бюджету Украины и уплатило 500 млн грн", – говорится в заявлении БЭБ.

Ранее детективы разоблачили должностных лиц, уклонившихся от уплаты налогов и сборов. Установлено, что они занижали налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц и сбору. Факт уклонения от уплаты налогов был документирован во время проведения следственных действий.

Ущерб, установленный в рамках уголовного производства, подтвержден выводом судебно-экономической экспертизы. В настоящее время компания возместила часть причиненного государству ущерба в размере 500 млн грн. Дело направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники СБУ. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора, отметили в БЭБ.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, БЭБ направило в суд дело о неуплате налогов известным львовским ресторанным холдингом и возместило в бюджет 13,4 млн. грн. Речь может о холдинге !FEST.

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