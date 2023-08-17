Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией: что это значит
Кабмин полностью запустил обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией. Для этого 15 августа на заседании правительства было принято постановление, изменяющее механизм таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в рамках данного соглашения.
Об этом 16 августа сообщили на правительственном портале. Данное постановление, в частности, изменяет механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров.
Теперь субъектам внешнеэкономической деятельности не нужно получать лицензии на импорт товаров из Северной Македонии в рамках тарифной квоты. Распределение тарифных квот в соответствии с соглашением о свободной торговле будут проводить таможенные органы по принципу "первый пришел – первый обслуживается".
Такая либерализация торговли с Северной Македонией усиливает позиции украинских производителей в Европе и мире.
"Важным достижением для Украины в связи с Соглашением является присоединение Северной Македонии к Региональной конвенции "Пан-Евро-Мед", устанавливающей идентичные правила происхождения товаров, и Сертификату по перевозке товара EUR.1, подтверждающему статус преференциального происхождения товаров", – сказал заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.
Кроме того, теперь украинские аграрии получат больший доступ к общим европейским рынкам благодаря возможности использовать компоненты продуктов, производимых в Северной Македонии, для продукции, которая будет продаваться в ЕС.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина и Европейский Союз (ЕС) продлили "экономический безвиз" еще на год, до июня 2024 года. Таким образом украинский бизнес и дальше сможет продавать свои товары в ЕС без квот и пошлин.
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