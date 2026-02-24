"Работа объекта остановлена": Россия ударила по украинской газодобыче

Россия в течение суток 24 февраля наносит удары по газодобывающей инфраструктуре "Нафтогаза" в Харьковской области. По состоянию на 17:40 атака продолжалась, были зафиксированы повреждения. Работу одного из объектов вынужденно остановили.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины". Указано, что для этой атаки враг применил дроны.

"Атака продолжается. Зафиксированы повреждения. Работа объекта остановлена", – сообщил председатель правления "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.

По его словам, ликвидация последствий обстрелов начнется после завершения воздушной тревоги. Работы будут выполнять специалисты "Нафтогаза" совместно с подразделениями ГСЧС.

Отмечается, что с начала 2026 года российские войска совершили уже 26 атак на объекты группы "Нафтогаз". Всего с начала полномасштабной войны 312 работников Группы погибли от рук врага.

К примеру, всего за два дня в начале февраля были атакованы газовые объекты в Полтавской и Сумской областях. По словам Корецкого, усилия компании сосредоточены на восстановлении инфраструктуры и сохранении устойчивости энергосистемы.

При этом, как отмечал директор Центра исследований энергетики Александра Харченко, дефицит природного газа Украине до конца этого сезона не грозит. Страна имеет достаточные запасы в подземных хранилищах как минимум до апреля. Также продолжается собственная добыча и импорт, что позволяет стабильно пройти текущий отопительный период.

В следующем сезоне, однако ситуация может быть сложнее. Государству придется импортировать около 1,5-2 млрд кубометров газа.

Как сообщал OBOZ.UA, в ноябре 2025 года Украина впервые показала уничтоженный Россией объект газодобычи. На видео видно, что земля покрыта воронками от ракет и дронов и пропитана пеплом.

