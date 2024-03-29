Украина не выдержит конкурентную борьбу, если будет платить эконалог ЕС, – Беленький

Если действие экологического налога СВАМ будет распространяться на Украину, то наша продукция окончательно потеряет конкурентоспособность на европейском рынке.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины (ФМУ) Сергей Беленький.

"Если мы сейчас возьмем в полном объеме все обязательства, которые предусматривает СВАМ, то наша продукция станет неконкурентоспособной, и мы не сможем эффективно экспортировать свою продукцию. А учитывая, что у нас значительная доля экспорта, мы просто будем страдать", – подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что все страны, поддерживающие сейчас введение нового экологического налога, получали значительные дотации от своих правительств и ЕС для модернизации своего производства. В то же время украинские предприятия никаких дотаций не получали.

"Все страны, которые подписываются под этими жесткими требованиями, получали определенные дотации от своих правительств. У нас сейчас, с учетом войны и вообще сложной экономической ситуации, такой возможности нет. Поэтому я считаю, что сейчас вопрос должен быть очень серьезно рассмотрен, обоснован, и только после этого приниматься какие-то решения относительно его внедрения", – резюмировал председатель ФМУ.

Напомним, недавно издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит налог на выбросы углерода СВАМ, из-за которого Украина будет ежегодно терять более 1,4 млрд евро. В то же время, этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь в законе о СВАМ есть норма, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.