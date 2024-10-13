Украина может привлечь 10 млрд евро в строительство новой энергетики, если поддержит инвесторов, – Кудрицкий

Украине необходимо выполнить комплекс мер поддержки инвесторов в строительстве новых энергетических мощностей, чтобы привлечь в эту отрасль 10 млрд евро инвестиций.

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Об этом рассказал бывший руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его мнению, государство должно создать определенную экосистему и экономические условия для инвестиций в украинскую генерацию.

"Сейчас мы вероятно имеем 1 миллиард капитала для инвестиций в генерацию электроэнергии, но чтобы обеспечить 10, мы должны создать более благоприятные условия с точки зрения стабильности правил игры, гарантирования продаж электроэнергии, и, конечно, дальнейшей либерализации оптовых рыночных цен на электроэнергию", - сказал Кудрицкий.

Он отметил, что это 3 условия, которые могли бы позволить украинским компаниям не только инвестировать собственный капитал, но и создать возможности для привлечения средств украинских и международных банков.

"Мы имеем большую нехватку предсказуемости и поэтому компании, не работавшие ранее в энергетическом рынке Украины, но желающие инвестировать в высокодоходный бизнес, не могут увеличить свои инвестиции", - добавил бывший руководитель Укрэнерго.

Ранее американский инвестор Ричард Дейц, основатель VR Capital Group, заявил, что Украина должна обеспечить предсказуемость и стабильность законодательства и регуляторного поля для иностранных инвесторов с целью быстрого строительства новых мощностей зеленой энергетики.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд. грн. По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.