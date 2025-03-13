Украина может потерять $5 млрд экспорта в ближайшие годы из-за европейской пошлины СВАМ – СМИ

Со вступлением в ЕС углеродного налога (CBAM) потенциальные потери инвестиций в украинскую экономику в 2026-2030 годах могут составить $2,7 млрд. В то же время потенциальные потери экспорта в течение указанного периода составят $4,7 млрд.

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Об этом говорится в исследовании GMK Center.

"В настоящее время Евросоюз является основным торговым партнером для Украины. Введение CBAM создаст дополнительные препятствия для отечественных компаний, поставляющих туда товары. По итогам 2024 года стоимость украинского экспорта в ЕС составила $24,8 млрд, из которых 14,5% подпадает под действие механизма трансграничной углеродной корректировки", – указывает издание.

Влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти: если в 2026 году потери ВВП могут составить $1,4 млрд, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит $7,25 млрд.

"Украина нуждается в решении, которое позволит смягчить негативное влияние механизма трансграничной углеродной корректировки на ее экономику. Это можно достичь в соответствии со статьей 30.7 Регламента CBAM. Она содержит положения о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, которые наносят серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре", – отметили в GMK Center.

Учитывая негативное влияние СВАМ на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости участия государства в решении этой проблемы. Одним из вариантов может быть активная позиция правительства при переговорах в рамках обновления торгового соглашения с ЕС, позволяющего разработать действенный механизм поддержки взаимовыгодной внешней торговли, указывает издание.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этого ущерба можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.

Украина может потерять $5 миллиардов за 5 лет из-за действия европейской пошлины СВАМ

Если на Украине будет распространено действие экологического налога СВАМ, мы можем потерять $2,7 млрд инвестиций в нашу экономику в ближайшие годы. А потенциальные потери экспорта составят $4,7 млрд.

По расчетам GMK Center, влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти: если в 2026 году потери ВВП могут достичь $1,4 млрд, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит $7,25 млрд.

Поэтому Украина должна активнее защищать свои интересы – ведь в законодательстве по СВАМ есть пункт, позволяющий отсрочить введение этой пошлины для стран, имеющих форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что мы уже четвертый год в войне, Украина имеет право на эту отсрочку как никто.