Украина – лишь на 5 месте по ценам на электроэнергию в Европе: данные ENTSOE

На спотовом рынке электроэнергии Украина остается среди стран с относительно низкими ценами по сравнению с другими европейскими странами.

По данным ENTSOE, самое дорогое электричество сейчас в Литве и Латвии – 5778,30 грн/МВт-ч, тогда как самое дешевое в Норвегии – всего 2 120,87 грн/МВт-ч. Третье место занимает Италия с 5 417,35 грн/МВт-ч, а на четвертом – Эстония – 5 338,19 грн/МВт-ч. Украина лишь на пятой позиции по уровню цен среди европейских стран.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов передачи.

Важно, что после пересмотра прайс-кэпов, который НКРЭКУ ввела с 1 августа, резкого роста цен на внутреннем рынке не произошло.

Повышение предельных цен объясняют необходимостью беспрепятственного импорта электроэнергии из ЕС. Ведь именно в это время европейское электричество стоит дороже всего, и без изменений в правилах Украина не могла бы эффективно ее импортировать.

Напомним, сейчас часть блоков украинских АЭС находится в плановых ремонтах, и их доступность ограничена. А также из-за низкого уровня воды производство электроэнергии на ГЭС упало почти втрое. К этому стоит добавить последствия российских атак – часть генерирующих объектов все еще повреждена.