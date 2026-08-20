Украина и Азербайджан продолжают последовательно укреплять стратегическое партнерство: Сибига и Байрамов провели очередные переговоры

Сотрудничество между Украиной и Азербайджаном продолжает систематически углубляться, находя конкретное воплощение в совместных экономических, энергетических и инфраструктурных инициативах. Важным подтверждением этого длительного диалога стали и недавние переговоры в Киеве между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой украинского внешнеполитического ведомства Андреем Сибигой. Стороны обсудили дальнейшее укрепление взаимодействия, обеспечение энергетической устойчивости страны и привлечение азербайджанских партнеров к проектам восстановления.

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На фоне заявлений о расширении энергетического сотрудничества азербайджанский концерн SOCAR совместно с НАК "Нафтогаз Украины" прорабатывает технические маршруты для начала оптового импорта "голубого топлива". Параллельно Азербайджан продолжает оказывать прямую помощь украинскому инфраструктурному сектору, направив почти 40 тонн специального оборудования для обеспечения бесперебойной работы железной дороги и критически важных объектов.

Практическая поддержка ощутима и в розничном секторе, где SOCAR Energy Ukraine остается единственной сетью АЗС в Украине, оборудовавшей полноценные укрытия на своих комплексах для безопасности клиентов и сотрудников. Компания продолжает системную модернизацию объектов, расширяет спектр услуг и сохраняет позиции одного из крупнейших налогоплательщиков на топливном рынке страны. Системный диалог на самом высоком уровне и последовательная гуманитарная помощь подтверждают приверженность обоих государств принципам суверенитета и стратегической взаимоподдержки.