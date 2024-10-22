Украина готовит санкции против хуситов в Йемене: кто может попасть в список
Украина может ввести персональные санкции в отношении членов йеменской террористической организации "Ансар Аллах". В частности, в "черный список" попадут лидер йеменских хуситов и по меньшей мере 8 других командиров разного звена.
Соответствующее внесение на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны принял Кабинет министров. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
На правительственном портале об этом решении пока не объявили. Из опубликованного Гончаренко документа видно, что санкции планируют ввести в отношении таких лиц:
- Абд Аль-Халик Аль-Хуси – военный командующий хуситом;
- Абдалла Яхья аль-Хаким – второй человек в структуре "Ансар Аллах";
- Абдулмалик аль-Хуси – лидер "Ансар Аллах";
- Султан Салех Аида Аида Забин – директор Департамента уголовного розыска в столице Йемена, Сани;
- Салех Месфер Салех аль Шаер – генерал-майор "Ансар Аллах";
- Мухаммед Абд Аль-Карим Аль-Гамары – начальник генерального штаба хуситов;
- Мансур аль-Саади – глава вооруженных сил хуситов;
- Мотлак Амер аль-Маррани – бывший заместитель Национального бюро безопасности хуситов;
- Ахмед аль-Хамзи – командующий воздушными силами и силами противовоздушной обороны хуситов.
Следует отметить, что санкции в отношении йеменских хуситов СНБО разработал еще в октябре 2021 года. В тот же месяц президент Владимир Зеленский своим указом ввел его в действие. Персональные санкции предусматривают запрет на въезд в Украину, блокировку активов и вооруженное эмбарго.
На минувшей неделе Минфин США объявил о санкциях в отношении пяти компаний и их танкеров, перевозящих иранскую нефть и нефтепродукты, выручка от продажи которых идет, в частности, на финансирование хуситов и их атак ракетами и БПЛА по территории Израиля и проходящих через коммерческие суда. Красное море. В частности, в "черный список" попал гражданин Украины Евгений Скрябин, являющийся руководителем и бенефициаром компаний Motionavigations, Eco Max FZE и Eco Max Trading FZE.
Также OBOZ.UA сообщал, что ранее в октябре президент Украины Владимир Зеленский 8 октября ввел в действие два пакета санкций, принятых Советом нацбезопасности и обороны. А именно – санкции против предателей Украины и военного производства в России.
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