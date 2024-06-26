Украина должна предоставить инвесторам в 'зеленую' энергетику четкий план выплаты долгов, – Лорковски

Украина должна предоставить существующим и будущим инвесторам в "зеленую" энергетику четкий план разрешения долгового кризиса, поскольку от этого зависят перспективы новых инвестиций в отрасль.

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Об этом заявил Артур Лорковски, глава секретариата Энергетического Сообщества, напомнив, что благодаря посредничеству Секретариата в 2022 году некоторые из долгов перед отраслью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) были погашены.

"Мы хотим вернуться к дискуссии, чтобы все стейк-холдеры могли как может реформироваться рынок для того, чтобы поправить ситуацию с задолженностью. И конечно, как можно было бы избежать накопления долгов в будущем", – сказал Лорковски.

Он также подчеркнул, что государство должно решить не только проблему долгов, но и предоставить предсказуемость для потенциальных новых инвесторов в ВИЭ, которая бы вызывала у них доверие для привлечения средств в это направление энергетики.

"Да есть риски войны… Но и регуляторные изменения должны произойти в Украине. Должен появиться достойный доверия план, который бы показал возможности во избежание задолженности в будущем", – отметил Лорковски.

Напомним, 20 июня, после очередного обстрела энергоинфраструктуры россиянами, президент Владимир Зеленский провел Ставку, по решению которой поручил правительству разработать стратегию развития возобновляемой энергетики и распределенной генерации на уровне государства.

Долг ГП млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго". Украинская ветроэнергетическая ассоциация считает, что Энергосообщество должно поддержать сохранение гарантированного государством и надежного механизма финансовой поддержки отрасли возобновляемой энергетики, осуществляемого через компанию "Укрэнерго".