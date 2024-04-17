Украина должна способствовать возвращению больших контейнерных линий в порты Одесщины, – Яновский

Украинское государство должно найти инструменты, чтобы вернуть в морские порты Одесщины большие контейнерные линии: Maersk, MSC, CMA и другие. Об этом в интервью порталу ГМК-центр сообщил директор по логистике и обеспечению закупок компании Алексей Яновский.

"Ключевым вопросом сегодня для "Интерпайпа" остается возобновление прямых судозаходов крупных контейнерных линий в порты Большой Одессы. Это позволит существенно снизить стоимость и сроки доставки продукции на Ближний Восток, особенно на фоне ограничений из-за морских атак хуситов в Красном море", – сказал он.

По его словам, "Интерпайп" готов к возобновлению морских контейнерных перевозок из Украины, как только государство найдет инструменты, чтобы привести в порты Одесщины большие контейнерные линии.

"Мы ждем полноценных контейнеровозов – это принципиально улучшит ситуацию с украинским экспортом и производством", - отметил топ-менеджер.

Кроме того, А.Яновский акцентировал внимание на том, что в долгосрочной перспективе украинскому государству нужно глубже интегрировать собственную железнодорожную инфраструктуру в европейскую, в частности польскую.

"Строить перегрузочные терминалы, расширять возможности трансграничных железнодорожных перевозок. То есть государство должно производить системные инвестиции, поскольку реализация таких проектов занимает минимум 2-3 года", - подчеркнул он.