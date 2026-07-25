УАВЭ: задолженности на балансирующем рынке мешают Украине интегрироваться в энергорынок ЕС

Хронические долги на балансирующем рынке остаются одной из главных проблем украинской энергетики и затрудняют ее развитие по рыночным правилам.

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Об этом заявила председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Ольга Евстигнеева.

По ее словам, балансирующий рынок годами работает в условиях накопленных долгов, из-за чего система не может функционировать так, как задумано. В результате вместо прозрачных рыночных механизмов приходится поддерживать сложные временные решения, а долги продолжают накапливаться.

"Этот рынок, он хронически находится в долгах, и это очень большая проблема. И поэтому сегодня мы как раз тоже будем отстаивать эту позицию для того, чтобы перейти от этого, условно говоря, "зоопарка ПСО", который существует, и внедрять какие-то системные рыночные механизмы", – сказала Евстигнеева.

Она отметила, что долговая проблема не ограничивается только балансирующим рынком, а влияет и на развитие возобновляемой энергетики. По ее мнению, для нормальной работы рынка необходимо одновременно развивать возобновляемую генерацию и системы накопления энергии, чтобы различные сегменты энергорынка работали как единая система.

"Проблема долгов существует как на балансирующем рынке, так и может возникать на рынке ВИЭ. И эти все такие девиации рыночные... стоят для нас... задачей, которую необходимо решить, чтобы успешно объединиться с Европой", – подчеркнула глава УАВЕ.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что долги на балансирующем рынке возникают не из-за технических ошибок, а из-за "критических" предприятий, которые продолжают потреблять электроэнергию, но годами не могут за нее расплатиться.