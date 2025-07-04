У Vodafone появились новые тарифы: сколько стоят

Мобильный оператор Vodafone запустил новые тарифы – FLEXX GO и FLEXX TOP. Их стоимость составляет 320 и 500 грн на 4 недели соответственно. Доступными же новые тарифы стали со 2 июля.

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Об этом сообщили в самом Vodafone. Презентуя новые тарифы, там отметили: они разработаны по принципу: чем больше клиент готов к взаимодействию и партнерству, тем больше преимуществ и выгоднее цена ему предлагается.

"Vodafone Украина объявляет о запуске обновленной линейки тарифов. ... Тарифы FLEXX учитывают актуальные сценарии использования связи – как в Украине, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: тарифы разработаны в соответствии с концепцией Rome like at home. Т.е. на максимально приближенных к домашним условиях пользователи могут общаться и пользоваться мобильным интернетом в:

Странах ЕС.

Молдове.

Условия новых тарифов Vodafone

Стоимость тарифа FLEXX GO составляет 320 грн/4 недели. В него входят:

Безлимитные звонки в сети.

Безлимит на пользование мобильными приложениями.

500 мин для звонков по Украине

25 ГБ мобильного интернета.

Тариф FLEXX TOP стоит 500 грн. За эти деньги его абоненты получат:

Безлимитные звонки в сети.

Безлимит на пользование мобильными приложениями.

800 мин для звонков по Украине

50 ГБ мобильного интернета.

Отдельные цены предусмотрены для для абонентов, которые перенесут свой номер на этот тариф с другого оператора. Как рассказали в Vodafone:

FLEXX GO будет стоить 200 грн/4 недели на первые 6 пакетов.

FLEXX TOP – 320 грн/4 недели на первые 6 пакетов.

Как сообщал OBOZ.UA, мошенники создают в мессенджере Telegram фейковые аккаунты от имени мобильного оператора Vodafone. С них они отправляют украинцам сообщения о якобы окончании действия их мобильного номера и просят заменить SIM-карту. В операторе призывают не верить таким сообщениям и не выполнять действий, прописанных в них.

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