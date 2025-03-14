У семьи директора "Спецтехноэкспорта" обнаружили элитный отель в Буковеле: сам Петров так и не уволен с должности

Директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" (СТЕ) Алексей Петров так и не уволен со свой должности даже после скандалов с закупками для Минобороны. В то же время выяснилось, что семья Петрова владеет элитным отелем в курортном Буковеле.

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Об этом сообщили исполнительная директор Центра противодействия коррупции (ЦПК) Дарья Каленюк и председатель правления ЦПК Виталий Шабунин. "Представьте себе – руководитель предприятия не поставил во время войны оружия на миллиарды гривен. Пол года об этом знает вся страна. Однако министр обороны Умеров (Рустем Умеров. – Ред.), которому подотчетен руководитель предприятия, до сих пор не провел аудит учреждения и не уволил этого руководителя", – отмечают расследователи.

При этом они выяснили, что семья Петрова владеет большим количеством недвижимости. "Мы остановимся на имуществе, которым по сути владеет чуть ли не каждый член семьи Петровых. А именно – отель Fomich Chalet", – отмечают в ЦПК.

Согласно сервису для бронирования отелей Booking, стоимость проживания в Fomich Chalet даже в несезон стартует от 2960 грн за ночь. Указывается, что, по сообщениям из СМИ, гостиницей владеет бизнесмен Эдуард Кодзаев, экс-помощник нардепа-"регионала" Эльбруса Тадеева.

"Однако на самом деле земля, дома и рестораны на территории принадлежат Петрову с семьей", – уверены расследователи. По их данным, собственность на землю под отелем разделена так:

четыре наибольших участка принадлежат 99-летней бабушке супруги Петрова – Вере Дорогань, два из них она купила сама в 2021 году;

тремя участками владеет мать супруги Петрова, 69-летняя Екатерина Бережная;

еще шестью участками – сам Петров, и это указано в его декларации.

Авторы расследования отмечают, что дома на этих землях начали строить, вероятно, в 2015 году, а ввели в эксплуатацию в 2021 году. Каждым строением, как заявляют в ЦПК, владеет отдельный член семьи Петрова:

"Мать Петрова Наталья владеет домом № 403 площадью 127,1 кв. м. Супруга – Ирина Петрова – владеет домом № 405 площадью 122,6 кв. м", – говорится в расследовании. Среди других владельцев домиков, площадь которых примерно совпадает с описанными выше:

Геннадий Петров – отец Петрова;

Иван Бережной – брат супруги Петрова;

Вера Дорогань – упомянутая ранее 99-летняя бабушка супруги Петрова;

Валерий Бережной – тесть Петрова;

Екатерина Бережная – теща Петрова;

Лариса Шаманская – бизнес-партнерка отца Петрова.

"Такой вот семейный бизнес. Подчеркнем, что участки в Буковеле Петров приобрел, находясь на службе у государства", – добавили в ЦПК.

Алексей Петров – бывший руководитель Департамента контрразведки Службы безопасности Украины (2017-2019), ранее уже фигурировавший в расследованиях. В ЦПК отмечают, что по состоянию на март-2025, министр обороны Умеров не совершил никаких движений по очищению СТЕ, результаты аудита СТЕ – неизвестны, а новый руководитель не избран. Петров же остается в должности, говорится в материале.

По подсчетам ЦПК, СТЕ задолжал только перед Агентством оборонных закупок (АОЗ) и Минобороны более 25 млрд грн. "Эта цифра состоит из 12,2 млрд грн задолженности перед Минобороны и 13 млрд грн задолженности перед АОЗ (7,5 млрд грн за период с 07.06.2022 по 31.01.2024 и 5,2 млрд грн за период с 01.02.2024 по 25.01)", – отмечают расследователи.

Они уточняют, что Петров управляет СТЕ только с начала 2023 года, то есть не вся сумма задолженности – дело именно его рук. Однако большая часть накопилась именно во время управления Петрова, уверяют в ЦПК.

До назначения в СТЕ в конце 2022 года Алексей Петров возглавлял Закарпатскую ОГА. В 2020 году на местных выборах он также возглавил в регионе список "Слуги народа". В политику Петров пришел из СБУ, где в 2017-2019 годах возглавлял департамент контрразведки. По данным Движения "Честно", Петров фактически был офицером спецслужб на протяжении всей своей карьеры – более 27 лет. Младший брат Петрова Станислав также служил в СБУ, сейчас работает в АРМА. Так что для правоохранительных органов он точно "свой", – пишут авторы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд принял решения по фигурантам дела о коррупции на оборонке на 246 млн грн. Схема касалась разработки автоматизированной системы Центра оперативного руководства ВСУ "ДЗВІН".

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