У "ФОПов" в Украине осталось менее 3 недель: какие обязательства надо выполнить в июле

Украинские физические лица-предприниматели (ФЛП, или "ФОПы" по-украински) имеют ряд обязательств перед налоговой службой. В частности, в июле они должны уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за второй квартал года, подать полугодовую отчетность, а те из них, у кого есть наемные работники, – налоговый расчет за 2-й квартал.

Видео дня

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. А после уплаты всех необходимых налогов и подачи документов он рекомендует зайти в кабинет плательщика, чтобы убедиться, что все платежи зачислены, а отчеты приняты без ошибок.

Единый социальный взнос

Предприниматели всех групп должны до 20 июля уплатить ЕСВ за второй квартал года – он составляет 5 707,02 грн. Впрочем, предпринимателям, которые уплачивали взнос ежемесячно, платить всю квартальную сумму сразу не нужно, и, кроме того:

некоторые категории предпринимателей (например, ФЛП-пенсионеры или лица с инвалидностью) могут не платить ЕСВ;

уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, в настоящее время является добровольной.

Другие обязательства ФЛП по группам

"ФОПы" 1-й группы до 20 июля должны уплатить:

единый налог за июль (332,80 грн);

военный сбор за июль (864,70 грн).

"ФОПы" 2-й группы до 20 июля должны уплатить:

единый налог за июль (1729,40 грн);

военный сбор за июль (864,70 грн).

"ФОПы" 3-й группы должны выполнить следующие действия:

подсчитать свой доход за полугодие;

до 10 августа подать налоговую декларацию за полугодие (по ставке 5%);

до 19 августа уплатить 5% единого налога за 2-й квартал;

до 19 августа уплатить 1% военного сбора с дохода за 2-й квартал.

Обязанности предпринимателей, имеющих наемных работников

Те ФЛП, у которых есть наемные работники или которые производят выплаты физическим лицам, должны до 10 августа подать налоговый расчет (объединенный отчет) за 2-й квартал.

На что следует обратить внимание

Квартальной формы налогового расчета в электронном кабинете налогоплательщика пока еще нет, но отчитываться нужно именно по ней. Поэтому Смокович советует просто дождаться ее появления – это должно произойти уже в ближайшее время. Как только форму добавят – появится подробная инструкция и отдельное уведомление для предпринимателей.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2027 года Украина планирует перейти от действующих КВЭД к европейской системе NACE, из-за чего многим ФЛП может понадобиться обновление регистрационных данных. Наибольшие изменения ждут интернет-магазины, ведь универсальный КВЭД для онлайн-торговли исчезнет, а виды деятельности придется детализировать по товарным категориям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!