У "ФОПов" в Украине осталось менее 3 недель: какие обязательства надо выполнить в июле
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Украинские физические лица-предприниматели (ФЛП, или "ФОПы" по-украински) имеют ряд обязательств перед налоговой службой. В частности, в июле они должны уплатить единый социальный взнос (ЕСВ) за второй квартал года, подать полугодовую отчетность, а те из них, у кого есть наемные работники, – налоговый расчет за 2-й квартал.
Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. А после уплаты всех необходимых налогов и подачи документов он рекомендует зайти в кабинет плательщика, чтобы убедиться, что все платежи зачислены, а отчеты приняты без ошибок.
Единый социальный взнос
Предприниматели всех групп должны до 20 июля уплатить ЕСВ за второй квартал года – он составляет 5 707,02 грн. Впрочем, предпринимателям, которые уплачивали взнос ежемесячно, платить всю квартальную сумму сразу не нужно, и, кроме того:
- некоторые категории предпринимателей (например, ФЛП-пенсионеры или лица с инвалидностью) могут не платить ЕСВ;
- уплата военного сбора и единого налога для ФЛП, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, в настоящее время является добровольной.
Другие обязательства ФЛП по группам
"ФОПы" 1-й группы до 20 июля должны уплатить:
- единый налог за июль (332,80 грн);
- военный сбор за июль (864,70 грн).
"ФОПы" 2-й группы до 20 июля должны уплатить:
- единый налог за июль (1729,40 грн);
- военный сбор за июль (864,70 грн).
"ФОПы" 3-й группы должны выполнить следующие действия:
- подсчитать свой доход за полугодие;
- до 10 августа подать налоговую декларацию за полугодие (по ставке 5%);
- до 19 августа уплатить 5% единого налога за 2-й квартал;
- до 19 августа уплатить 1% военного сбора с дохода за 2-й квартал.
Обязанности предпринимателей, имеющих наемных работников
Те ФЛП, у которых есть наемные работники или которые производят выплаты физическим лицам, должны до 10 августа подать налоговый расчет (объединенный отчет) за 2-й квартал.
На что следует обратить внимание
Квартальной формы налогового расчета в электронном кабинете налогоплательщика пока еще нет, но отчитываться нужно именно по ней. Поэтому Смокович советует просто дождаться ее появления – это должно произойти уже в ближайшее время. Как только форму добавят – появится подробная инструкция и отдельное уведомление для предпринимателей.
Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2027 года Украина планирует перейти от действующих КВЭД к европейской системе NACE, из-за чего многим ФЛП может понадобиться обновление регистрационных данных. Наибольшие изменения ждут интернет-магазины, ведь универсальный КВЭД для онлайн-торговли исчезнет, а виды деятельности придется детализировать по товарным категориям.
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