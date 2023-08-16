Из украинского порта впервые с 16 августа вышло судно с продовольствием: что известно

Первое судно воспользовалось временным коридором для торговых судов в/из портов Большой Одессы. Так, контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса.

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16 августа контейнеровоз, находившийся в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, вышел за Воронцовский маяк и держит курс на Босфор. На борту – более 30 тыс. тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием. Об этом в своем Facebook написал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Коридор в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, находившихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения российской федерации. Согласно навигационному поручению ВМС ВСУ №6 временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины начали действовать августа 2023 года", – отметил министр.

Он добавил, что Украина предложила этот маршрут в своем обращении в Международную морскую организацию (IMO). Совет ИМО признает международное право Украины на свободное торговое судоходство и призывает страну-террористку РФ прекратить какие-либо угрозы и соблюдать международные конвенции.

Напомним, последний раз судно выходило в рамках зерновой сделки 16 июля из порта Одесса. После срыва договоренности РФ прибегла к системным воздушным атакам портовой инфраструктуры для остановки украинского агроэкспорта. Вместе с тем, наблюдаются информационные спекуляции и попытки провокаций в Черном море для влияния на движение судов в украинские порты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фермеры столкнулись с серьезными проблемами после того, как Россия вышла из зерновой сделки и начала массированные атаки на украинские порты в Черном море. Альтернативные пути экспорта оказались для многих предприятий слишком дорогими, и теперь аграрии не знают, как продать продукцию.

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