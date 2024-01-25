'Центрэнерго' призвало решить проблемы долгов балансирующего рынка электроэнергии для проведения ремонта оборудования

Для проведения ремонтной кампании поврежденного оккупантами оборудования нужно устранить проблемы на балансирующем рынке электроэнергии.

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Об этом на площадке Energy Club заявил начальник департамента энергорынка государственной компании "Центрэнерго" Валерий Людмирский.

Он подчеркнул, что на балансирующем рынке электроэнергии существует проблема накопления большого долга, а также задержки с расчетами. В частности, за последние четыре месяца эта задержка выросла с 9 до 15 месяцев.

"Балансирующий рынок наращивает долг на миллиард ежемесячно. А это, в сущности, деньги, которые мы потратили в январе, теперь нам нужно провести ремонтную кампанию, закупить топливо", – объяснил Людмирский.

Проблемы балансирующего рынка приводят к тому, что через 15 месяцев Центрэнерго останется без оборотных средств, без топлива и с невыполненной ремонтной кампанией, говорит начальник департамента энергорынка компании.

"Поэтому проблемы на балансирующем рынке надо решать в финансовую сторону обязательно", – подчеркнул он.

Напомним, за 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% – до 18,4 млрд грн. В то же время, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% – до 30,6 млрд грн.