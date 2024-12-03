Ценовые ограничения сдерживают импорт электроэнергии из ЕС, – Харченко

Украина сталкивается с препятствиями для импорта электроэнергии из Европы.

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Об этом сообщил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По словам эксперта, существуют три основных проблемы, усложняющие импорт электроэнергии. Первая – это ограничение со стороны национального регулятора – НКРЭКУ.

"Бизнес может заказывать электроэнергию за рубежом. Физически имеет доступ. Но имеет жесткое ограничение нашего национального регулятора относительно той цены, которую можно заплатить за электричество", – отметил Харченко.

Вторая проблема – высокая стоимость электроэнергии в Европе. Эксперт подчеркнул, что эта ситуация усложняет закупку для Украины.

Третьим препятствием Харченко назвал особенности организации украинского рынка электроэнергии.

"Абсолютно извращенное устройство украинского... это не рынок, но что-то вроде рынка электроэнергии. Сделано так, что население действительно не имеет возможности воспользоваться рынком электроэнергии", – пояснил директор Центра исследований энергетики.

Харченко также отметил, что население платит не рыночную цену, а тариф, который обеспечивается из-за социальных обязанностей "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Это приводит к нехватке средств в отрасли.

Ранее народный депутат и первый заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.