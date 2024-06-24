Ценовые ограничения на энергорынке мешают улучшению условий для импорта электроэнергии – Энергосообщество

Секретариат Энергетического сообщества выступает за дальнейшее увеличение гибкости украинского энергорынка, чтобы улучшить условия импорта электроэнергии.

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Об этом заявил директор секретариата Энергетического сообщества Артур Лорковски.

Он рассказал, что вопрос энергетического рынка, а также вопрос торговли электричеством с Европейским Союзом является одним из главных в повестке дня всех украинских делегаций, посещающих ЕС.

"Но вопрос ценовых ограничений (прайс-кепы. – Ред.) по электроэнергии на разных сегментах – это по сути вторая сторона той же медали. И именно поэтому Секретариат Энергетического Сообщества поощряет Регуляторов, регуляторные органы и правительство учитывать дальнейшие действия, имеющие целью большую гибкость такого рынка", – сказал Лорковски.

Глава Энергосообщества добавил, что надлежащая работа энергетического рынка Украины улучшит условия для импорта электроэнергии.

Ранее заместитель директора по исследованиям DiXi Group Богдан Серебренников заявлял, что отмена действующих в Украине прайс-кепов – одна из ключевых предпосылок для объединения украинского и европейского энергорынков.