Цена электроэнергии должна покрывать себестоимость ее производства и учитывать потребности в ремонте – Энергосообщество
Тариф на электроэнергию для населения должен быть равен себестоимости производства электричества и учитывать стоимость восстановления разрушенных энергетических объектов.
Об этом в интервью заявил директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковски.
"Цена на электроэнергию должна равняться стоимости ее производства, это основной принцип, но также цена должна включать стоимость восстановления разрушенных мощностей", – сказал он, комментируя недавнее повышение тарифа на электроэнергию для населения.
Он объяснил, что если стоимость производства электроэнергии не будет покрываться, тогда в системе будут накапливаться долги и в любом случае кто-то должен уплатить этот долг.
Лорковски добавил, что в конце этого платят потребители, просто не из-за цен, а из-за бюджета.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что увеличение тарифа на электроэнергию для населения позволит снизить нагрузку государственного "Энергоатома" и стабилизировать ситуацию на энергорынке.