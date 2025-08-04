Товарооборот АТБ в первом полугодии 2025 года превысил 139 млрд грн

Главный поставщик тысяч наименований гарантированно свежих продуктов и качественных товаров первой необходимости для миллионов украинских домов в очередной раз доказал, что является устойчивым и социально ориентированным бизнесом. Согласно обновленным данным компании, товарооборот АТБ в течение первых шести месяцев 2025 года вырос на 19,8% (по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года).

В течение первого полугодия текущего года он составил 139,39 млрд грн включая НДС и акцизный налог. Фактически это означает, что украинский потребитель получил почти на 20% больше продуктов по традиционным для АТБ честным ценам. Цена товара здесь нередко является первой после производителя. Вместе с этим в АТБ внедрена широкая линейка акционных скидок ("Экономия", акция "7 дней", "Суперцена на любимые товары") и других способов системно экономить средства, например эксклюзивные скидки при расчете кобрендовой банковской картой АТБ и тому подобное.

Все это делает покупку товаров в любом из 1282 магазинов АТБ в разных уголках страны не только комфортной, но и привлекательной и выгодной для семейного бюджета.

Наращивать показатели товарооборота постепенно и уверенно компании удается благодаря известной стратегии динамичного развития, грамотной логистике и ежедневной самоотверженной работе более чем 59 тысяч сотрудников. Напомним, что АТБ также является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в отечественном ритейле. Только с начала полномасштабного вторжения налоговый вклад АТБ в бюджеты всех уровней уже достиг впечатляющего показателя – 74,11 млрд грн.

По результатам 2024 года товарооборот АТБ составил 248,8 млрд грн, на 15% превысив аналогичные показатели предыдущего года. В Индексе Опендатабот АТБ по показателям выручки уверенно заняла первое место среди лучших предприятий Украины и попала в первую пятерку рейтинга самых дорогих отечественных брендов.

Стоит отметить, что АТБ является не только любимым народным брендом, но и надежной точкой опоры для украинских защитников, входит в перечень 10 предприятий и бизнес-групп, которые сделали наибольший вклад за время войны. Общая сумма благотворительной помощи от АТБ украинской армии, медицинским учреждениям, спасателям, жителям деоккупированных территорий и пр. превышает 2 млрд гривен. Кроме сотен тонн гарантированно качественного провианта, украинским защитникам передано уже более тысячи единиц современной техники (грузовики, пикапы, вездеходы и т.д.), а также аналогичное количество незаменимых в условиях современной войны дронов Mavic3 Pro. К рядам ВСУ, ТрО и Нацгвардии добровольно присоединились уже более 4,5 тыс. работников компании, что является почти полной боевой бригадой АТБ.