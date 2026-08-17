Торговля квотами на выбросы должна стать инструментом модернизации, а не финансовым бременем для промышленности, – Цыганок

Национальная система торговли выбросами (НСТВ) должна стать частью промышленной и экономической политики Украины, а не превратиться в очередную финансовую нагрузку для предприятий, заявила президент Ассоциации профессионалов в области охраны окружающей среды PAEW Людмила Цыганок.

Видео дня

В июле в Верховной Раде были зарегистрированы три законопроекта, касающихся НСТВ. В частности, законопроект №15386 и два альтернативных документа №15386-1 и №15386-2.

По словам Цыганок, дискуссия о НСТВ происходит в тот момент, когда CBAM уже перешел в финансовую фазу, поэтому цена на углерод становится фактором себестоимости украинского экспорта в ЕС.

"Самая большая ошибка украинской дискуссии вокруг НСТВ сегодня заключается в том, что значительная часть бизнеса до сих пор воспринимает её как очередную экологическую реформу. На самом деле это уже вопрос для владельца бизнеса, CEO, CFO и стратегического директора", – отметила эксперт.

По её мнению, ключевым является не только уровень цены на выбросы, но и использование полученных средств. Они должны направляться на модернизацию, энергоэффективность, новые технологии и декарбонизацию. Именно такая модель предусмотрена в подходе правительства, согласно которому доходы от НСТВ должны использоваться для поддержки инвестиций и Фонда модернизации Украины.

В то же время направление средств в бюджет без четкой связи с технологическим обновлением может превратить НСТВ в новый налог для промышленности.

Цыганок подчеркнула, что Украина должна согласовать НСТВ с CBAM не только на политическом, но и на техническом и методологическом уровнях. От этого будут зависеть конкурентоспособность украинской продукции, доступ к европейскому рынку и возможности привлечения инвестиций.

По её словам, в ходе послевоенного восстановления НСТВ может стать одним из механизмов модернизации металлургии, производства стройматериалов, химической промышленности и энергетики.