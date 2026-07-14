Только после переговоров с представителями бизнеса: Американская торговая палата обратилась в Кабмин по поводу тарифов УЗ

Американская торговая палата в Украине (AmCham) призвала Кабинет министров не принимать в нынешней редакции проект приказа Министерства развития общин и территорий, который предусматривает повышение железнодорожных тарифов на грузовые перевозки на 30%, а для отдельных категорий пустых вагонов — на 60%.

Видео дня

В бизнес-ассоциации подчеркнули, что понимают необходимость финансовой стабилизации "Укрзализныци" в условиях полномасштабной войны. В то же время предлагаемое повышение создает существенные риски для экономики и должно быть экономически обоснованным, прогнозируемым и согласованным с ключевыми грузоотправителями.

По оценке компаний – членов AmCham, резкое изменение тарифов увеличит логистические расходы, ослабит конкурентоспособность украинской продукции, сократит экспортные возможности и создаст дополнительную нагрузку на стратегические отрасли экономики.

Отдельно Палата обратила внимание на соответствие тарифной инициативы действующей методике. Финансовый план "Укрзализныци" на 2026 год до сих пор не утвержден, а потому, по мнению бизнеса, отсутствует полная база для расчета экономически обоснованного тарифа.

В связи с этим AmCham предлагает начать открытые консультации с бизнесом и профильными ассоциациями, а также разработать комплексный план финансовой стабилизации государственного перевозчика.

Он должен предусматривать реформу тарифообразования, прекращение практики перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузового сегмента и повышение операционной эффективности компании.

Ранее аналогичную позицию высказывали и другие бизнес-объединения. Европейская бизнес-ассоциация предлагала ограничить возможную индексацию тарифов уровнем 5–10%, который должен покрывать лишь объективный рост затрат грузового сегмента. Президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов оценивал экономически обоснованную необходимость пересмотра на уровне 5–15%, в зависимости от учета финансовых и распределенных расходов.

Представители промышленности также подчеркивали, что грузовой сегмент "Укрзализныци" долгое время оставался прибыльным, тогда как основным источником финансового дефицита являются пассажирские перевозки. Именно поэтому бизнес призывает государство отдельно финансировать социальную функцию железной дороги, а не компенсировать её за счёт резкого повышения тарифов для производителей и экспортеров.