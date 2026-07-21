Терехов: Работающие не должны жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионеры — выбирать между едой и лекарствами

Работающий человек не должен жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионер — выбирать между едой и лекарствами. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов. Он добавил, что помимо финансирования Вооруженных Сил ключевым приоритетом бюджета должна стать борьба с бедностью.

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Предложения по формированию бюджетной политики на следующий год Терехов озвучил во время совместного заседания межфракционных депутатских объединений Верховной Рады Украины "Прифронтовые территории" и "ВПЛ Украины".

В частности, он выступил с инициативой существенного повышения зарплат и пенсий уже с начала нового года.

"Работающий человек не должен жить от зарплаты до зарплаты, а пенсионер — выбирать между едой и лекарствами. Поэтому у нас есть предложение с 1 января 2027 года повысить минимальную заработную плату до 10 тысяч гривен. Это увеличит доходы людей, поступления в Пенсионный фонд и создаст ресурс для параллельного повышения минимальной пенсии до 6 тысяч гривен", – заявил Игорь Терехов.