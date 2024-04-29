Тариф на свет должен покрывать все расходы государственных 'Энергоатома' и 'Укргидроэнерго' – Минэнерго

Тариф на электроэнергию для населения должен покрывать расходы государственного "Энергоатома" и "Укргидроэнерго", чтобы Украина была обеспечена собственными генерирующими мощностями.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

В частности, он пояснил, что финансовая нагрузка по поддержке льготного тарифа на электроэнергию для населения лежит на государственных компаниях "Энергоатом" и "Укргидроэнерго".

В таких условиях тариф должен покрывать все фактические расходы этих компаний, чтобы энергосистема имела необходимую ей генерацию.

"Вопрос тарифа всегда с двух сторон. С одной стороны, надо понимать, что это вопрос поступлений по этому тарифу, а с другой – он должен покрывать фактические расходы для того, чтобы компании могли своевременно выполнять все необходимые технические меры для того, чтобы мы имели генерацию и основывали свой баланс на генерации внутри страны, а не сбалансировались импортом из сопредельных стран", – подчеркнул Колесник.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изучают возможность пересмотра тарифа на свет для восстановления энергосистемы после обстрелов.