"Там действительно есть проблемы": эксперт по международной экономике дал прогноз, когда у России закончатся деньги на войну. Видео

Государство-агрессор Россия хвастается, что санкции якобы не влияют на экономику, однако уже использовало около половины средств из Фонда национального благосостояния, в том числе и для ведения войны. Впрочем, деньги и в нем могут окончиться уже в 2025 году.

Такое мнение высказал эксперт по международной экономике Иван Ус в эфире OBOZ.TALK. По его словам, о том, когда деньги в этом фонде закончатся, даже ведутся дискуссии. Многие считают, что это произойдет не позже, чем в 2025 году.

Ус отметил, что деньги из этой структуры Кремль использует не только для ведения войны в Украине, но и на компенсацию компаниям, которые раньше были основными донорами для Фонда.

Как известно, ФНБ используется как антикризисный фонд властями РФ, он наполняется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета, часть средств Фонда также входит в золотовалютные резервы России.

"Сейчас ситуация такова, что деньги там пока есть. Но вопрос сколько? Раньше называлась цифра в 9,5 триллиона рублей. Сейчас говорят про 5,5 триллиона рублей. Они очень быстро исчезают. И, кстати, никто никогда не говорил, что это за активы. Называется только сумма. Эта сумма – это деньги или, например, золото или бриллианты?" – сказал эксперт.

Поэтому, по его словам, хоть в РФ и любят говорить, что ситуация с экономикой под контролем, впрочем, это не совсем так, и есть огромные проблемы.

"Для себя и фиксирую это так: окей, 24-й год ваша экономика пройдет. А что будет в 25-м, когда не будет денег, элементарно, на выплату пенсий в отдельных отдаленных от Москвы субъектах федерации? Начнется ли период, когда начнут задерживать зарплаты, пенсии, другие бюджетные платежи? В первую очередь, нужно на пропаганду тратить деньги, а на людей может и не хватить", – считает Ус.

Также у России есть проблема с поставками разной продукции и технологий с Запада. Доходит до того, что в РФ, уверен эксперт, могут закончиться пломбы и возникнуть дефицит куриных яиц.

В этом контексте он прокомментировал предложение правительства Бельгии использовать замороженные российские активы в пользу Украины путем выпуска специальных долговых обязательств.

"Эта схема очень правильная и это хорошая мотивация для России – если хотите вернуться к нормальной жизни, business as usual, то, пожалуйста, погасите долговые обязательства. Поэтому, на самом деле, хороший вариант, и, по-моему, его можно использовать. И если кто-то говорит, что Россия это никогда не сделает, ну знаете, что-то мне подсказывает, что сделает", – добавил Усс.

Как сообщал OBOZ.UA, страны G7 больше не обсуждают полную конфискацию замороженных российских активов – несмотря на то, что Украина настаивает на этом. Там изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств, считает издание Financial Times.

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