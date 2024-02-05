Таких показателей не было с начала большой войны: экспорт из Украины достиг рекорда

Украине в январе 2024 года удалось выйти на рекордный за время полномасштабного вторжения России объем экспорта. Показатель уже близок к довоенному уровню. Этого удалось достичь, в частности, благодаря страхованию военных рисков для морских перевозок.

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Речь идет о физическом, а не о денежном измерении. Так, украинские производители в первом месяце этого года отправили на экспорт 12 млн тонн товаров, говорится в сообщении Министерства экономики. О денежных поступлениях от рекордного экспорта в ведомстве пока не сообщили.

"Мы очень близки к выходу на довоенные физические объемы экспорта... Это всего на 2 млн тонн меньше, чем в довоенном январе 2022 года", – отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Из 12 млн тонн продукции более двух третей – 8,7 млн тонн – было вывезено морским транспортом. При этом как раз в январе впервые к экспортным операциям было привлечено судно, застрахованное от военных рисков по страховке Unity, созданной украинским правительством совместно с партнерами. Стоимость такой страховки составила лишь 0,75% стоимости судна, что значительно дешевле, чем во время действия другой страховки BCGI.

"Нормализация страхового рынка в торговле является краеугольным элементом возобновления экспорта продукции с добавленной стоимостью. Наша цель выйти не только на довоенные объемы экспорта, но и большую выручку. Это станет возможным, когда украинские экспортеры смогут свободно отправлять по морю контейнеры. А это станет возможно только тогда, когда страховой рынок для морских перевозок возобновится. Поэтому для нас так важно, что страхование становится более доступным и фактически используется для экспорта украинской продукции", – отметила Свириденко.

Программа страхования судов Unity, которая реализуется совместно с Marsh McLennan и пулом страховых компаний во главе с ASCOT, призвана удешевить страхование морских перевозок зерна и других важных продовольственных товаров в территориальных водах Украины. Общий объем покрытия по программе составляет $50 млн.

В Минэкономики рассчитывают, что это будет способствовать увеличению объемов украинского экспорта. По подсчетам, предложенный механизм страхования позволит удешевить стоимость страхования зерна в среднем примерно на 2,5 процентных пункта от стоимости страхового тарифа.

Это в свою очередь позволит трейдерам экономить около 100-140 грн на одной тонне груза. В целом система может принесли сельскохозяйственным товаропроизводителям дополнительно 4 млрд грн. Украина рассчитывает, что в перспективе такие страховые инструменты будут расширены и на другие виды экспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, сухопутный экспорт из Украины при это может столкнуться с новыми вызовами. В частности, в Польше рассматривают применение жестких торговых ограничений в отношении украинских продуктов. Среди прочего речь идет о введении дополнительного 8%-го налога на добавленную стоимость (НДС) для растительного масла и ограничении поставок сахара из Украины.

Кроме того еврокомиссар от Польши Януш Войцеховский, ответственный в ЕК за сельское хозяйство, уже грозился сорвать продление торговых преференций ЕС для Украины. Среди прочего еврокомиссар требовал запретить импорт украинского зерна, а также ввести квоты на сахар и мясо птицы.

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