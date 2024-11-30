Света станет больше: опубликован график отключений на 1 декабря

НЭК "Укрэнерго" обнародовала график отключений электроэнергии на воскресенье, 1 декабря. В этот день будет применяться только одна очередь отключений, что является хорошей новостью для многих потребителей.

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Об этом сообщила пресс-служба компании. "08:00 – 22:00 – одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

Согласно графику, одна очередь означает, что электроэнергия будет отсутствовать только 4 часа в течение суток. Это значительно облегчает условия для населения по сравнению с предыдущими днями, когда количество очередей было больше.

Для промышленных потребителей ограничения продлятся с 08:00 до 13:00.

Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.

Отключение электроэнергии обусловлено последствиями массированной ракетно-дроновой атаки, произошедшей 28 ноября. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры временные ограничения остаются необходимыми для обеспечения стабильности сети.

"Укрэнерго" формирует общее количество очередей, которые будут действовать в определенный период. Расписание каждого региона определяют местные облэнерго. Потребителям советуют обращаться к официальным источникам облэнерго, например на их сайтах или горячих линиях, для уточнения графика по конкретному адресу.

Напомним, с начала полномасштабной войны российские захватчики совершили 1120 массированных атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Это делалось сознательно, чтобы нанести как можно больший вред украинцам.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 ноября Россия по кораблям и авиации устроила пуски крылатых ракет по Украине после того, как всю ночь терроризировала ударными дронами. Враг атаковал энергообъекты, из-за чего были применены аварийные отключения электроэнергии.

В ночь на 26 ноября Россия атаковала Украину рекордным количеством дронов и четырьмя ракетами "Искандер-М". Вражеские БПЛА были сбиты и локационно утрачены. В то же время под удар "Шахедов" попал Тернополь : в городе возникли перебои со светом и водой из-за повреждения одного из объектов критической инфраструктуры.

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