Судья ВАКС снял с мэра Мукачево Балоги электронный браслет: решение объяснили "отключениями света"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) снял электронный браслет с мэра Мукачево Андрея Балоги, который ранее вышел из СИЗО под залог в 30 млн грн. Решение объяснили "отключениями света", которые якобы не позволяют заряжать устройство и приводят к сбоям в его работе. Кроме того, Балоге позволили покидать пределы города и разъезжать по всему Закарпатью.

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О решении ВАКС сообщил журналист Олег Новиков. Он также подчеркнул, что спорное решение принял судья Владимир Воронько, который на днях также отпустил под залог главу Антимонопольного комитета (АМКУ) Павла Кириленко.

Снятия электронного браслета с Балоги просила сторона защиты. "Необходимость" такого решения аргументировали отключениями света. В частности, заявлялось о проблемах с зарядкой и неисправной работе самого браслета – скорее всего, из-за проблем с GPS во время отключений вышек мобильной связи.

"Также они (адвокаты. – Ред.) просили расширить запрет на выезд из Мукачево на пределы Закарпатья. Обе просьбы удовлетворил следственный судья ВАКС Владимир Воронько", – сообщил Новиков.

При этом оставшиеся обязательства Балоги продлили до 23 октября. В частности, он должен:

прибывать по первому вызову;

не отлучаться из Закарпатской области без разрешения;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми, свидетелями и другими лицами;

сдать на хранение загранпаспорта.

Балога, напомним, проходит как один из подозреваемых по делу о продаже по очень заниженной цене 3 гектаров коммунальной земли. Дело касается местного стадиона "Авангард".

Как сообщали в СБУ, на сессии горсовета Балога обеспечил принятие решения о продаже участка по цене, заниженной почти в девять раз. При этом покупателем участка выступило частное общество, фактическим контролером которого является глава районного совета Михаил Ланьо.

По данным правоохранителей, чтобы оценщик определил для земли "правильную" стоимость, владельцам компании-оценщика (по данным СМИ, ООО "Бином-Групп") дали взятку. "Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу ("Универсал-М") рассрочку платежа на шесть месяцев", – указали в Службе безопасности.

В результате таких сделок землю с рыночной стоимостью 84,6 млн грн продали всего за 9,6 млн грн. В деле, кроме Балоги, есть и другие подозреваемые: председатель Мукачевского районного совета, экс-начальник отдела коммунальной собственности и земельных отношений горсовета, два учредителя компании-оценщика и сам оценщик.

ВАКС в конце июня избрал мэру Мукачево меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 30 млн грн. Залог был внесен и Балога вышел из СИЗО с электронным браслетом.

Аналогичную меру пресечения суд избрал главе Мукачевского районного совета Михаилу Ланьо. Также ВАКС арестовал (с залогом в 5 миллионов гривен) начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений Мукачевского городского совета Александра Лизанца.

Как сообщал OBOZ.UA, мэра Мукачево и главу Мукачевского райсовета задержали 25 июня. После этого правоохранители занялись подготовкой сообщений о подозрении другим вероятным участникам коррупционной схемы

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