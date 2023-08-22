Суд вернул ПриватБанку 24 млн грн, списанных из-за незаконного судебного решения: детали

Верховный Суд удовлетворил заявление ПриватБанка о возвращении ему списанных во исполнение незаконных решений судов первой и апелляционной инстанций по делу средств в размере более 24 млн грн. Также он удовлетворил кассационную жалобу банка по делу по иску лица, связанного с эксвладельцами финусатновы об обжаловании привлечения его средств к процедуре bail-in.

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"Верховный Суд пришел к выводу, что суды предыдущих инстанций ошибочно не определили Ольгу Постоловскую как связанное с банком лицо. Следовательно, Фонд гарантирования вкладов физических лиц правомерно распорядился его средствами при выводе банка с рынка при участии государства, которое было осуществлено во исполнение требований закона", – говорится в сообщении ПриватБанка.

Ольга Постоловская – жена Владимира Постоловского, до 2006 года возглавлявшего Покровский горно-обогатительный комбинат Днепропетровской области, предприятие с орбиты экс-владельцев ПриватБанка. После этого являлся директором по развитию. В настоящее время возглавляет наблюдательный совет комбината. Во время национализации средства Ольги и Владимира Постоловских были списаны в рамках bail-in, поскольку они были связаны с банком лицами.

Кроме того, в своем решении суд подчеркнул, что договоры денежных вкладов, которые истец требует расторгнуть, прекратили свое действие вместе с обязательствами по ним в момент заключения договора о приобретении акций.

В ПриватБанке напоминают, что в Верховном Суде находится еще одно похожее дело по обжалованию списания средств со счетов физических лиц в декабре 2016 года при применении процедуры bail-in при национализации ПриватБанка.

Как писал ранее OBOZREVATEL, клиенты государственного ПриватБанка жалуются, что у них стали чаще требовать верификации даже небольших платежей. В финучреждении такие меры объясняют противодействием мошенничеству.

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