Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о закрытии дела Роттердам+.

Соответствующее решение ВАКС принял на открытом заседании 9 октября.

Это уже 5 решение о закрытии этого дела за последние 2 года, которые принимались специализированной антикоррупционной прокуратурой, Высшим антикоррупционным судом и апелляционной палатой ВАКС.

"Сегодняшнее решение самой авторитетной судебной инстанции в стране, созданной при поддержке Западных союзников Украины, в очередной раз подтвердило законность и обоснованность формульного ценообразования на энергетические ресурсы. ДТЭК всегда и последовательно отстаивал позицию, что прозрачное формульное ценообразование на энергетические ресурсы рыночной экономики Украины", - сообщили в компании.

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Этот принцип положен в основу большинства реформ энергетических рынков 2014-2016 годов. Он поддержан и одобрен западными партнерами Украины, включая Международный валютный фонд. По этому принципу формируются цены на уголь, газ, бензин и остальные энергоресурсы.

"ДТЭК приветствует справедливое решение Высшего антикоррупционного суда о закрытии дела Роттердам+", - подытожили в компании.