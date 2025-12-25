Страна ЕС изменила правило для украинцев с детьми: что надо знать

В Чехии отменили законодательную норму об отдельном приеме детей беженцев из Украины в начальные школы. Суд признал такую практику дискриминационной.

Как сообщает Advokatn Denik, соответствующее решение принял Конституционный суд страны в ответ на обращение группы сенаторов. В решении суда говорится, что особый порядок для детей-беженцев фактически:

затруднял им доступ к образованию;

мог способствовать этнической сегрегации учащихся и их концентрации в отдельных учебных заведениях.

Что предшествовало

Речь идет о законопроекте, принятом по инициативе президентской "Гражданской демократической партии" (ODS). Он позволял директорам школ по согласованию с учредителем (муниципалитетом или городом) – назначать отдельный прием для детей с временной защитой в период с 1 июня по 15 июля.

Поскольку основной прием происходил в апреле, некоторые школы (особенно в крупных городах) быстро заполнялись. Вследствие изменений в законе о школьном образовании в текущем учебном году прием будет происходить с 15 января по 15 февраля.

Группа сенаторов раскритиковала содержание законопроекта из-за отсутствия экспертного обсуждения и эмпирических данных, подтверждающих эффективность меры. Они обвинили инициаторов в углублении сегрегации в системе образования, и обратились в Конституционный суд.

Министерство образования также признало отдельный прием украинских детей нецелесообразным. В ведомстве пришли к выводу, что это:

ставит украинцев в менее выгодное положение даже по сравнению с другими иностранными учениками – они записываются в школы одновременно с чешскими детьми;

В Чехии ждут новую волну беженцев из Украины

После завершения войны в Украине Чехию может ждать новая волна миграции, предупредил новоназначенный министр внутренних дел Любомир Метнар. В интервью Novinky он призвал уже сейчас готовиться к соответствующему сценарию.

"Я хотел бы, чтобы война закончилась как можно скорее. И если это произойдет, Европейский Союз может решить, что европейская защита закончится, и мы должны будем на это реагировать. Может возникнуть несколько ситуаций. Мы также рассчитываем, что после окончания войны на Чешскую Республику может быть нанесено гораздо большее миграционное давление. Поэтому мы должны предложить гораздо более эффективные меры и решения по миграционному давлению", – добавил он.

В то же время он не раскрыл политику правительства Андрея Бабиша в отношении беженцев из Украины. "Мы не знаем, какие меры примет Европейский Союз, и сколько людей, которые интегрировались, захотят здесь остаться", – подчеркнул Метнар.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в октябре в Чехии количество украинских беженцев удвоилось до почти 400 тысяч человек, что делает страну лидером в ЕС по показателю на душу населения – на каждого чеха приходится значительно больше украинцев, чем в любом другом государстве ЕС. Рекордный рост связан с разрешением Киева для выезда мужчин 18-22 лет.

