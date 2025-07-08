Стоимость строительства выросла на 30%: почему первичное жилье уже не для инвесторов

Когда стоимость строительства растет на треть, а цены не могут следовать из-за ограниченного реального спроса – рынок переформатируется.

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Инвестор уходит в паузу. Пригород заполняется эконом-проектами до $1000 за м2. Центр Киева готовится к скачку – с потенциалом роста цены до $10 000 за м2 и новым спросом на ограниченное, клубное, нишевое жилье. Именно поэтому сейчас себестоимость становится фильтром, который оставляет на рынке только точечные решения с реальным запасом стоимости.

Младший партнер группы компаний DIM, Арсений Насиковский очертил ключевые изменения на рынке и новые подходы, к которым вынуждены адаптироваться девелоперы во время своего выступления на International Invest Summit 2025, который состоялся 4–5 июля во Львове.

"В зависимости от класса проекта, себестоимость строительства выросла на 10–30%. В то же время ощущается значительный дефицит квалифицированной рабочей силы. Например, сейчас DIM завершает дом на 33 этажа, и мы вынуждены привлекать сразу несколько компаний для завершения внутренней отделки комплекса", – отмечает Арсений Насиковский.

По его словам, сегодня в Киеве интерес инвесторов к первичному рынку снизился. Если до полномасштабной войны 60% продаж генерировали именно инвесторы на ранних этапах строительства, то сейчас преобладает конечный потребитель.

"Причина не в нехватке средств или снижении количества покупателей. Просто стоимость первичного жилья часто превышает цены на готовые объекты на вторичном рынке поблизости. Застройщик не может продавать ниже себестоимости, которая выросла от 10 до 30%", – объясняет эксперт.

По мнению младшего партнера группы компаний DIM, после окончания войны жилая недвижимость останется основным сегментом инвестирования, особенно в бизнес и премиальном сегменте в центре столицы.

"С началом полномасштабного вторжения, в Киеве многие застройщики перешли в работать в сегмент эконом класса, где квадратный метр стоит до $1000. В этом сегменте появляется много проектов, в частности в Ирпене, Буче и других пригородах столицы. Однако в этих сегментах маловероятен сверхвысокий рост цен, – отмечает Арсений Насиковский. – В то же время в центральных районах Киева, где количество участков лимитировано, спрос будет расти, а предложений больше не станет. Это будет способствовать значительному росту цен в премиальных клубных домах – до $7000-$8000 или даже $10 000 за 1 м2".