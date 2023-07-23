Стало известно, как украинцы планируют провести летний отпуск: результаты опроса

В Украине 78% граждан считают отпуск нужным даже во время войны. Большинство украинцев планируют провести его дома.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса популярного кадрового портала. Так, большинство украинцев, которые будут брать отпуска этим летом, не рискуют ехать куда-то далеко:

72% опрошенных будут отдыхать прямо дома;

9% отправятся на дачу;

6% – на курорт в Украине;

3% – на ближайшую туристическую базу.

Тех, кто собирается за границу – меньшинство. 7% респондентов планируют заняться туризмом в другой стране. При этом только 3% посетят родственников или друзей за границей.

Ранее стало известно, что украинским военнослужащим увеличили срок отпуска во время военного положения – до 30 суток. При этом уйти отдыхать сразу в месяц нельзя: только на короткое время, которое не должно превышать 15 суток за раз.

"Срок, на который военнослужащий может уходить в отпуск, увеличен до 30 суток в год. Отпуск будет предоставляться частями, согласно законодательству, не более 15 календарных дней. Минимальная продолжительность отпуска не установлена", – говорится в сообщении правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря законопроекту №9271 работающие беременные женщины по собственному желанию могут начинать отпуск не позднее 70 (90) дней до ожидаемой даты родов и увеличить послеродовую часть отпуска. Но эта возможность предоставляется при отсутствии медицинских противопоказаний.

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