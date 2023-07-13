Украинки теперь сами могут определять начало декретного отпуска: законопроект принят

В Верховной Раде 13 июля принят законопроект № 9271, которым предлагается предоставить возможность работающим беременным женщинам по их желанию начинать отпуск позже, чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов, и увеличить послеродовую часть отпуска. Но эта возможность предоставляется в случае отсутствия медицинских противопоказаний.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). В целом законопроект поддержали 267 народных депутатов.

"Очень правильная инициатива, потому что сейчас беременную женщину обязательно отправляли в отпуск. Даже если у нее была возможность продолжить работу. В целом – 267", – отметил депутат.

Предполагается, что дни отпуска, установленные законодательством до родов, могут быть перенесены и использованы женщиной частично или полностью после родов (начиная со дня родов). При этом общая продолжительность отпуска не может превышать суммарно 126 календарных дней или 140 календарных дней – при рождении двух и более детей и при осложнении родов.

В случае если женщина не хочет начинать этот отпуск позже или есть медицинские противопоказания, законопроект предусматривает возможность оставить в силе нынешнее "стандартное" распределение дней отпуска до и после родов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. За соответствующий документ проголосовали 268 избранников.

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