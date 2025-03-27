Стабильный газовый баланс в Украине требует долгосрочного планирования, – Игнатьев
Украинский газовый рынок нуждается в долгосрочном планировании, чтобы обеспечить стабильную поставку ресурса. При этом вопрос газоснабжения остается ключевым вызовом.
Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.
"На сегодняшний день большой проблемы с газом для распределенной генерации нет, ведь есть льготные цены для объектов социальной сферы, критической инфраструктуры [какой является распределенная генерация]", – отметил эксперт.
В то же время, по его словам, при необходимости увеличения объемов поставки газа возникнет вопрос доступности необходимого оборудования.
"Если будет необходимость увеличивать поставки газа, то вопрос в том, что необходимое количество газопоршневых установок быстро Украине никто не предоставит", – подчеркнул Игнатьев.
По его мнению, для постройки газопоршневой генерации необходимо около четырех лет. Соответственно, газодобывающие компании также нуждаются в стабильных и прогнозируемых условиях, чтобы наращивать собственную добычу.
"Для построения газопоршневой генерации требуется примерно четыре года, а с горизонтом планирования в четыре года газовики могут увеличить свою добычу", – подчеркнул эксперт.
Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.