Стабильный газовый баланс в Украине требует долгосрочного планирования, – Игнатьев

Украинский газовый рынок нуждается в долгосрочном планировании, чтобы обеспечить стабильную поставку ресурса. При этом вопрос газоснабжения остается ключевым вызовом.

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Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

"На сегодняшний день большой проблемы с газом для распределенной генерации нет, ведь есть льготные цены для объектов социальной сферы, критической инфраструктуры [какой является распределенная генерация]", – отметил эксперт.

В то же время, по его словам, при необходимости увеличения объемов поставки газа возникнет вопрос доступности необходимого оборудования.

"Если будет необходимость увеличивать поставки газа, то вопрос в том, что необходимое количество газопоршневых установок быстро Украине никто не предоставит", – подчеркнул Игнатьев.

По его мнению, для постройки газопоршневой генерации необходимо около четырех лет. Соответственно, газодобывающие компании также нуждаются в стабильных и прогнозируемых условиях, чтобы наращивать собственную добычу.

"Для построения газопоршневой генерации требуется примерно четыре года, а с горизонтом планирования в четыре года газовики могут увеличить свою добычу", – подчеркнул эксперт.

Ранее советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины.