Украина усилила давление на Россию, Зеленский подписал указы о новый санкциях: против кого введены ограничения
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций против ряда юридических лиц из Украины и РФ. Ограничения введены против 74 физических и 73 юридических лиц – в частности, из авиационной отрасли РФ.
Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 от 2 сентября размещены на сайте главы Украинского государства. Согласно им, санкции вводятся против:
- физических и юридических лиц, коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на временно оккупированных территориях;
- компаний, привлеченных к обслуживанию аэродромов совместного базирования российских Минобороны,ФСБ, Нацгвардии, на которых размещается военная авиация.
"Кроме этого, под санкции попадают компании, транспортирующие военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы к линиям боевого столкновения, а также импортируют подсанкционные товары, в частности оружие, компоненты для ВПК из Ирана, КНДР", – рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Кто попал под новые санкции Украины
- "Авиакомпания "АэроСтан".
Это компания-резидент Кыргызской Республики, оператор чартерных грузовых авиационных перевозок, самолеты которой регулярно используются для перевозок иностранной продукции в РФ в обход санкционных ограничений, в том числе для предприятий российского ВПК.
- "Новапорт Холдинг".
Это предприятие владеет или управляет контрольными пакетами акций в грузовом терминале Пулково и в 21 региональных аэропортах Российской Федерации (под санкциями ЕС).
- "Транспортно-экспедиторская компания "Север-Юг".
Компания специализируется на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполняла заказы в интересах российского ВПК.
- "Домодедово Эрфилд".
Компания осуществляет управление международным аэропортом Домодедово, который задействован в перевозке оружия и обслуживает подсанкционные авиакомпании.
- "Аэропорт Кольцово".
Компания осуществляет управление международным аэропортом Кольцово, который внесен в перечень аэродромов совместного базирования с Минобороны и МЧС РФ, обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.
Что предусматривают новые санкции
Среди ограничений – блокирование активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок на территории Украины. А кроме того:
- предотвращение вывода капитала за пределы Украины;
- прекращение действия торговых соглашений;
- запрет передачи технологий.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.
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