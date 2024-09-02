Украина усилила давление на Россию, Зеленский подписал указы о новый санкциях: против кого введены ограничения

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по применению санкций против ряда юридических лиц из Украины и РФ. Ограничения введены против 74 физических и 73 юридических лиц – в частности, из авиационной отрасли РФ.

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Соответствующие указы №601/2024 и 602/2024 от 2 сентября размещены на сайте главы Украинского государства. Согласно им, санкции вводятся против:

физических и юридических лиц, коллаборантов, оккупантов и субъектов, которые им способствуют на временно оккупированных территориях;

компаний, привлеченных к обслуживанию аэродромов совместного базирования российских Минобороны,ФСБ, Нацгвардии, на которых размещается военная авиация.

"Кроме этого, под санкции попадают компании, транспортирующие военную технику, боеприпасы, оборудование и запасы к линиям боевого столкновения, а также импортируют подсанкционные товары, в частности оружие, компоненты для ВПК из Ирана, КНДР", – рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кто попал под новые санкции Украины

"Авиакомпания "АэроСтан".

Это компания-резидент Кыргызской Республики, оператор чартерных грузовых авиационных перевозок, самолеты которой регулярно используются для перевозок иностранной продукции в РФ в обход санкционных ограничений, в том числе для предприятий российского ВПК.

"Новапорт Холдинг".

Это предприятие владеет или управляет контрольными пакетами акций в грузовом терминале Пулково и в 21 региональных аэропортах Российской Федерации (под санкциями ЕС).

"Транспортно-экспедиторская компания "Север-Юг".

Компания специализируется на грузовых перевозках авиационным и морским транспортом и выполняла заказы в интересах российского ВПК.

"Домодедово Эрфилд".

Компания осуществляет управление международным аэропортом Домодедово, который задействован в перевозке оружия и обслуживает подсанкционные авиакомпании.

"Аэропорт Кольцово".

Компания осуществляет управление международным аэропортом Кольцово, который внесен в перечень аэродромов совместного базирования с Минобороны и МЧС РФ, обслуживает подсанкционные авиалинии и находится в собственности олигарха Виктора Вексельберга.

Что предусматривают новые санкции

Среди ограничений – блокирование активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок на территории Украины. А кроме того:

предотвращение вывода капитала за пределы Украины;

прекращение действия торговых соглашений;

запрет передачи технологий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.

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