Названа дата следующего заседания в формате 'Рамштайн'

Новое заседание Контактной группы по обороне Украины назначено на 9 января 2025 года. Эта встреча в формат "Рамштайн" станет 25-й по счету.

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Дату уточнила пресс-служба Военно-воздушных сил США в пятницу, 3 января. Отмечается, что это заседание состоится под председательством американского министра обороны Ллойда Остина.

Ранее СМИ было известно, что Контактная группа соберется снова в январе 2025 года. Об этом заявлял глава МО Украины Рустем Умеров.

20 декабря 2024-го Умеров и Остин обсудили потребности Сил обороны перед "Рамштайном". Чиновники в телефонном разговоре выяснили, что, прежде всего, нужно украинским защитникам. Также они говорили о текущих событиях на фронте.

Предыдущее заседание в "Рамштайн"-формате было запланировано на 12 октября в Германии. Тогда президенту США Джо Байдену пришлось отменить свою поездку из-за урагана "Милтон", который как раз надвигался на штат Флорида. Поэтому встречу решили перенести.

Как писал OBOZ.UA:

– Украина и Россия в 2025 году могут заключить мирное соглашение, считают в Financial Times. Однако то, насколько такое развитие событий будет реальным, во многом зависит от новоизбранного американского главы Дональда Трампа.

– Его инаугурация состоится 20 января. Президент Украины Владимир Зеленский после этого планирует встретиться с новым лидером США.

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