США и Китай наращивают производство стали, Украина – теряет

Мировое производство нержавеющей стали по итогам 2025 года выросло на 2,1% по сравнению с 2024 годом – до 64,2 млн т.

Об этом свидетельствуют данные World Stainless Association.

В частности, Соединенные Штаты в 2025 году произвели 2,1 млн т нержавеющей стали, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Страны Азии увеличили выпуск на 2,7% – до 55,3 млн т.

Китай сохраняет доминирующие позиции на мировом рынке: объемы производства в стране достигли 40,87 млн т, что составляет 63,7% глобального показателя. В годовом измерении выплавка в КНР выросла на 3,6%.

В то же время в Украине зафиксировано сокращение производства всех марок стали: показатель снизился с 7,57 млн т в 2024 году до 7,41 млн т в 2025-м.

Таким образом, на фоне восстановления и наращивания мощностей ключевыми глобальными игроками, украинская металлургия демонстрирует спад производства.