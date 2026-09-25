Спрос на инженерные специальности вырос на 43%: в "Метинвест Политехнику" поступили более 360 новых студентов

Спрос на техническое образование в Украине растет: в этом году в вуз "Метинвест Политехника" поступили более 360 новых студентов, что на 43 % больше, чем в прошлом году. Среди самых популярных направлений – горное дело и металлургия. Также абитуриенты выбирали автоматизацию и робототехнику, электроэнергетику, компьютерные науки, кибербезопасность, охрану труда и другие специальности.

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В университете связывают рост интереса к инженерным профессиям с будущим восстановлением и модернизацией украинской промышленности.

"В этом году мы наблюдаем интерес к техническим специальностям на всех уровнях образования, от профессионального младшего бакалавра до магистратуры. Для Украины это стратегически важные профессии. Впереди – восстановление и модернизация предприятий, и для этого потребуются инженеры нового поколения", – говорит ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

По его словам, современный инженер должен сочетать фундаментальную техническую подготовку с цифровыми навыками, умением работать в команде, управлять проектами и находить практические решения.

В этом году техническое образование выбрали выпускники школ и колледжей, специалисты с опытом работы и ветераны. Среди новых студентов – 20 ветеранов, а всего за годы работы университета обучение здесь выбрали уже более 70 ветеранов.

Помимо бакалаврских и магистерских программ, университет предлагает восемь программ профессионального младшего бакалавра по направлениям горного дела, металлургии, автоматизации производства, робототехники, электротехники и прикладной механики. Обучение ориентировано на практическую работу: студенты анализируют реальные производственные кейсы, проходят практику на предприятиях, участвуют в международных программах и стажировках.

Помимо обучения на контрактной основе, университет предоставляет возможность поступления по заказу "Метинвеста". В таком формате обучение по отдельным направлениям финансирует компания, что дает студенту возможность получить образование без собственных затрат и одновременно обеспечить себе перспективу первого рабочего места. Также доступно обучение по ваучеру от Государственной службы занятости.

По словам директора по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяны Петрук, поддержка технического образования – это инвестиция в новое поколение инженеров и будущее украинской промышленности.

Как известно, первый частный технический университет в Украине "Метинвест Политехника" основала компания "Метинвест" Рината Ахметова: с 2022 года компания вложила в развитие образования около 570 млн грн, из которых 513 млн грн направлено на создание современной материальной базы вуза.