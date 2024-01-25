Сотрудничество с ветеранами, забота о здоровье, новые рабочие места и энергоэффективность: какие планы на 2024 год имеют украинские компании

В 2024 году украинские компании будут продолжать работать, развиваться, создавать новые интересные продукты и проекты, и это на самом деле еще не все.

"Аптека Доброго Дня", например, планирует еще больше улучшить свой сервис, OnTaxi расширит географию покрытия и будет сотрудничать с ветеранами, а сеть супермаркетов NOVUS собирается открыть первый "зеленый" распределительный центр. Не менее амбициозные планы и у компании Philip Morris, которая в 2024 году запустит альтернативное производство во Львовской области и создаст новые рабочие места.

И это еще не всё! Подробными планами на 2024 год украинские бизнесы поделились с OBOZ.UA.

"Аптека Доброго Дня" будет формировать добрый день украинца и создаст еще лучший сервис

Сеть "Аптека Доброго Дня", которая первой превратила аптечное пространство в современный фарммаркет с лучшим сервисом, в этом году имеет не менее амбициозные и глобальные планы.

В компании сообщили, что в 2024 году продолжат ориентироваться на запрос каждого клиента, а не концепцию "все для всех". Кроме того, компания будет расширять партнерскую сеть, чтобы украинцы получили еще больше бонусов.

"Если клиент вызывает такси Uklon и накопил 30 медиаторов за поездки, то аптека предлагает ему 15% скидки. Рассчитывается картой ПУМБ или Sportbank – получит 3% кешбэка по оплате в аптеке. Купил билеты в приложении "Укрзалізниця" – обменял 500 "обнимашек" на10% скидки. Вовремя оплатил свет в "YASNOЛОВ" – имеет 15% скидки за сто бонусов. Ходит в Sport Life? АДД дарит ему 15% по промокоду и так далее", – пояснили в компании.

В новом году "Аптека Доброго Дня" продолжит формировать современные просторы здоровья и красоты с быстрым оптимизированным сервисом, чтобы от момента поиска лекарства до его покупки клиент тратил минимум времени и получал лучший сервис заботы о его здоровье. На полках АДД уже можно найти около 16 тыс. SCU и более 170 косметических брендов. Кроме того, компания продолжит выпускать собственную продукцию "Илан Фарм" и "Добрый Денчик" / "Добра Ди", качество которой ничем не уступает многим известным торговым маркам, ведь она производится на лучших предприятиях Европы и Украины. В ассортименте лекарства, витамины, БАДы, фиточаи, товары для детей, средства гигиены.

В прошлом году "Аптека Доброго Дня" открыла "Академию Устойчивого Здоровья". Образовательный проект создан, чтобы украинцы больше заботились о ментальном и физическом здоровье. На YouTube доступны лекции педиатра, психолога, сексолога, гастроэнтеролога, которые дают ответы на самые распространенные вопросы. Вебинары выходят ежемесячно. Последний выпуск смотрите по ссылке.

OnTaxi: изменения, имеющие значение

Одним из ключевых направлений OnTaxi в 2024 году станет взаимодействие с ветеранами. Сервис будет предлагать сотрудничество по согласованному плану, содержащему специальные бонусные и обучающие программы. Компания стремится создать возможность для участников боевых действий активно интегрироваться в жизнь общества и зарабатывать. А также напомнить: защитники нуждаются в нашей поддержке.

А вот приложение сервиса ждут "инклюзивные" перемены. Из-за активизации боевых действий в Украине вопрос инклюзивности в повседневной жизни становится все острее. Он касается и военных, и гражданских. Поэтому в планах OnTaxi – усиленно совершенствовать приложения и принципы работы, чтобы сделать услуги вызова авто доступными для всех.

Первым этапом уже стала опция "Тишина в автомобиле". Она облегчит поездки лицам с акубаротравмой и ПТСР.

Еще один план OnTaxi – расширение территории предоставления услуг на небольшие города Украины.

"После начала полномасштабного вторжения структура распределения жителей населенных пунктов в Украине несколько изменилась. Сейчас зарегистрированы более 4 миллионов внутренне перемещенных лиц, при этом многие переехали в меньшие города. А значит, бренд идет за своими пользователями, чтобы предоставлять привычный уровень сервиса именно там, где в нем нуждаются прямо сейчас. Например, с 1 февраля у украинцев появится возможность вызвать авто в Каневе и Лубнах с помощью приложения OnTaxi", – отмечают в компании.

Главная концепция работы OnTaxi – развитие только через применение принципов социальной ответственности. Именно это находит отражение в планах компании на 2024 год.

Philip Morris: возврат довоенной доли рынка, расширение портфолио брендов и запуск альтернативного производства

Международная компания Philip Morris – один из ключевых игроков табачного рынка – почти 30 лет продолжает развивать бизнес в Украине, несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию. На сегодняшний день компания является одним из лучших работодателей, крупнейших инвесторов и налогоплательщиков. В 2024 году Philip Morris планирует еще раз подтвердить этот статус.

Производство Philip Morris в Харьковской области было приостановлено с февраля 2022 года, поэтому компания остается единственной из индустрии, которая не могла возобновить работу фабрики. Для обеспечения продукцией украинских потребителей Philip Morris временно производит продукцию на мощностях компании-партнера. Возврат довоенной доли рынка является основным приоритетом Philip Morris на 2024 год.

"За последний год нам удалось выйти на уровень 24%: с одной стороны, это лучше 14%, которые у нас были в мае 2022 года, когда мы оказались почти без продукта, а с другой – это все еще меньше, чем довоенный уровень, составлявший 28,5%", – отмечает финансовый директор компании Сергей Кальнооченко.

В ближайшей перспективе компания планирует запустить альтернативное производство во Львовской области, в которое инвестировано $30 млн. По предварительным прогнозам, первые производственные линии на новой фабрике начнут работать в первом квартале 2024 года. Эта инвестиция позволит создать не только 250 рабочих мест, но и обеспечить продукцией украинский рынок и увеличить налоговые поступления в бюджет Украины. В 2023 году компания уплатила рекордные 30,3 млрд грн налогов.

В 2024 году Philip Morris продолжит расширять портфолио своих брендов на украинском рынке. Особое внимание будет уделено развитию инновационных систем для нагрева табака (ТВЭН) под брендом IQOS. Инвестиции в научные исследования бездымных продуктов, оцениваемые в 10,5 млрд долларов, позволяют компании оставаться лидером в этом сегменте и удовлетворять потребности совершеннолетних потребителей.

NOVUS: открытие новых магазинов, первого "зеленого" распределительного центра и масштабирование "Ми-маркетов"

"Делаем, потому что любим" – не просто лозунг нового позиционирования сети NOVUS, это отношение компании к работе, посетителям и жизни в целом.

"Мы постоянно стремимся быть рядом с клиентами, чувствовать и предусматривать их потребности и удовлетворять их: улучшить сервис, реализовать социально важный проект, запустить выгодное промо или наше новое мобильное приложение, которое стало доступным в декабре 2023 года", – отмечают в компании.

К тому же сеть активно внедряет и развивает экопроекты. В 2023 году NOVUS удалось внедрить ряд эффективных мер по улучшению программы энергоэффективности. Компания реализует комплексный подход, включающий: энергоменеджмент, повышение энергоэффективности и альтернативные источники энергии.

Благодаря солнечным панелям, установленным на одной из крыш магазинов сети, а также генераторам и старлинкам, которыми компания обеспечила опорные магазины, супермаркет может бесперебойно работать даже в условиях блэкаутов, поэтому посетители всегда имеют доступ к свежим и качественным продуктам.

"Мы уже поставили перед собой амбициозную цель – масштабировать этот опыт и идти в ногу с энергоэффективным будущим. Сейчас мы также активно развиваем направления самообслуживания в наших магазинах (self-service) и собственный сервис доставки NOVUS Online. Получать продукты с доставкой домой в несколько кликов — это удобная альтернатива для клиентов, у которых есть мало времени, мы понимаем эту потребность и совершенствуем опыт онлайн-покупок в NOVUS, чтобы становиться еще более удобными", – делятся планами в NOVUS.

Стратегия компании на 2024 год также включает в себя открытие новых магазинов, масштабирование "Ми-маркетов", функционирующих в формате "магазина у дома", открытие первого "зеленого" распределительного центра. Этот современный логистический объект площадью более 40 000 кв. м будет соответствовать принципам экологичного строительства BREEAM, которые станут новинкой для украинского рынка пищевого ритейла. Открытие этого объекта позволит улучшить цепочку поставок продуктов в магазины сети NOVUS, чтобы обеспечить клиентов максимально качественным и разнообразным ассортиментом.

Сеть магазинов планирует также активно развивать собственную марку NOVUS: усилить присутствие в категориях, где уже есть продукты ВТМ, и развивать новые категории. В общей сложности ассортимент ВТМ пополнят около 200 новинок от украинских и известных европейских производителей, чтобы клиенты имели широкий выбор продуктов ВТМ NOVUS.

"Отдельная любовь наших клиентов – собственное производство "Мастера Вкуса", которое мы постоянно совершенствуем, чтобы клиенты могли заменить готовыми блюдами кулинарии, пекарни, кондитерского отдела полноценное домашнее меню. Мы понимаем потребность в качественной, свежей и вкусной пище, которую активное население просто не успевает готовить дома. Наши повара с удовольствием сделают это для вас. Мы имеем большой выбор блюд как на каждый день, так и для особого ужина. Вскоре планируем внедрить сбалансированные завтраки в наших кафетериях и улучшить линейку ту-гоу, чтоб предлагать еще больше вкусной продукции нашим клиентам, привыкшим есть быстро и вкусно", – отмечают в NOVUS.