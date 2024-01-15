Состоятельные потребители накопили огромные долги за светє, – экс-министр Плачков

Состоятельные потребители электроэнергии сформировали очень большие долги за свет.

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Об этом заявил бывший министр энергетики и глава Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков.

В частности, он положительно оценивает решение правительства, которым было разрешено отключать должников от электроэнергии. Эксминистр считает, что любые моратории по отключению за долги – это неэффективное решение.

В то же время Плачков добавил, что в целом потребители делятся на дисциплинированные и не дисциплинированные.

"Те слои населения, которые получаются субсидиями, платят дисциплинированно. Почему? Потому что они знают, что если будут долги – субсидий не будет", – сказал он.

Экс-министр добавил, что пенсионеры, мало потребляющие электроэнергии, также являются дисциплинированными плательщиками счетов.

"Очень большие долги накопились у тех потребителей, у кого есть деньги, которые много потребляют. Квартиры, дома за городом. Энергонагруженность их быта очень велика и поэтому государство в таких условиях субсидировало состоятельные слои населения, которые могут платить в условиях рыночной экономики.", – подчеркнул Плачков.

Он добавил, что в будущем нужно сделать так, чтобы потребители платили за электроэнергию по установленному тарифу, а малообеспеченные слои населения получали адресные субсидии, чтобы платить счета.

Ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников – это необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.